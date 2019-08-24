Стало відомо, які банкноти найчастіше підробляють в Україні



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500-гривневі банкноти становлять 50% від загальної кількості вилучених підробок

Найчастіше виявлені підроблені банкноти збувалися через каси закладів швидкого харчування, торгівлі та автозаправних станцій

Більшість (99%) вилучених з обігу у першому півріччі 2019 року підроблених банкнот гривні припадала на банкноти чотирьох номіналів.

Про це повідомляє пресслужба Національного банку України.

За даними НБУ, найчастіше вилучали банкноти наступних номіналів:

500 грн (50% від загальної кількості вилучених підробок);

100 грн (24%);

200 грн (14%);

50 грн (11%).

Інші вилучені з обігу підроблені банкноти номіналами від 1 до 20 гривень становили лише 1%.

Як зазначається в повідомленні, найчастіше виявлені підроблені банкноти збувалися через каси закладів швидкого харчування, торгівлі та автозаправних станцій.

За даними НБУ, більшість вилучених підроблених банкнот виготовлено за допомогою струменевих принтерів - 93%. Підробки, що виготовлені лазерними принтерами та за допомогою кольорових копіювальних апаратів, становили 6%, поліграфічним способом - 1%.

Сума підроблення банкнот гривні за перше півріччя 2019 року у порівнянні з аналогічним періодом 2018 року, знизилися на 26% та 20% відповідно, повідомили в НБУ.

Нагадаємо, Нацбанк восени введе в обіг банкноту в тисячу гривень.

Також монети 1, 2 та 5 копійок перестануть бути платіжним засобом в Україні та будуть виведені з обігу з 1 жовтня 2019 року.