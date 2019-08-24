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    Економіка та фінанси

    Стало відомо, які банкноти найчастіше підробляють в Україні

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    <p>500-гривневі банкноти становлять 50% від загальної кількості вилучених підробок</p> - Стало відомо, які банкноти найчастіше підробляють в Україні

    500-гривневі банкноти становлять 50% від загальної кількості вилучених підробок

    Найчастіше виявлені підроблені банкноти збувалися через каси закладів швидкого харчування, торгівлі та автозаправних станцій

    Більшість (99%) вилучених з обігу у першому півріччі 2019 року підроблених банкнот гривні припадала на банкноти чотирьох номіналів.

    Про це повідомляє пресслужба Національного банку України.

    За даними НБУ, найчастіше вилучали банкноти наступних номіналів:

    • 500 грн (50% від загальної кількості вилучених підробок);
    • 100 грн (24%);
    • 200 грн (14%);
    • 50 грн (11%).

    Інші вилучені з обігу підроблені банкноти номіналами від 1 до 20 гривень становили лише 1%.

    Як зазначається в повідомленні, найчастіше виявлені підроблені банкноти збувалися через каси закладів швидкого харчування, торгівлі та автозаправних станцій.

    За даними НБУ, більшість вилучених підроблених банкнот виготовлено за допомогою струменевих принтерів - 93%. Підробки, що виготовлені лазерними принтерами та за допомогою кольорових копіювальних апаратів, становили 6%, поліграфічним способом - 1%.

    Сума підроблення банкнот гривні за перше півріччя 2019 року у порівнянні з аналогічним періодом 2018 року, знизилися на 26% та 20% відповідно, повідомили в НБУ.

    Нагадаємо, Нацбанк восени введе в обіг банкноту в тисячу гривень

    Також монети 1, 2 та 5 копійок перестануть бути платіжним засобом в Україні та будуть виведені з обігу з 1 жовтня 2019 року.

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