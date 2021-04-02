Після засідання РНБО відсторонено понад сотню митників

Після рішення РНБО вживаються заходи щодо посадових осіб митних органів, що можуть бути причетними до корупційних діянь

Серед відсторонених –17 керівники митниць та митних постів

Понад 100 працівників Державної митної служби відсторонили від виконання своїх посадових обов’язків після засідання Ради Національної безпеки і оборони (РНБО) 2 квітня.

Про це повідомили у пресцентрі Державної митної служби України.

Зазначається, що серед відсторонених –17 керівники митниць та митних постів.

Також повідомляється, що окрім персональних санкцій щодо кола осіб, діяльність яких пов’язують з контрабандою, вживаються заходи щодо посадових осіб митних органів, що можуть бути причетними до корупційних діянь.

Наразі у територіальних органах відсторонені:

в Одеській митниці – 22 працівника;

у Закарпатській – 23 працівника;

у Київській – вісім працівників;

у Волинській – 23 працівника;

у Галицькій – 46 працівників;

у Буковинській – три працівника.

Як відомо, 2 квітня президент Володимир Зеленський повідомив, що РНБО запровадило економічні санкції щодо 10 українських громадян, які потрапили в список найбільших контрабандистів.

Згодом з’явився список топ-10 контрабандистів, які потрапили під санкції РНБО. Окрім цих людей, санкції ввели проти 68 компаній, пов’язаних з ними.

Окремо під санкції попали 11 російських компаній включно із Росспвіробітництво.

Напередодні стало відомо, що РНБО планує «маски-шоу» на митниці. Зокрема, як стверджують інформатори, планується серія затримань колишніх високопосадовців, які працювали в системі митної служби у 2015-2019 роках.

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