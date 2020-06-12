В Україні подешевшали долар і євро



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Гривня зміцнилася до долара на 4 копійки, до євро - відразу на 12 копійок

Національний банк України на п'ятницю, 12 червня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 26,60 гривні/долар, тобто гривня зміцнилася до долара на 4 копійки в порівнянні з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на п'ятницю встановлений на рівні 30,17 гривні/євро, тобто гривня зміцнилася до євро на 12 копійок у порівнянні з попереднім показником.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 26,63/26,66 гривні/долар, до євро – 30,25/30,28 гривні/євро.

Національний банк України на четвер, 11 червня, встановлював офіційний курс гривні до долара США на рівні 26,64 гривні/долар, тобто гривня залишилася на рівні попереднього дня.

Нагадаємо, 9 червня МВФ затвердив 18-місячну програму підтримки України на 5 млрд доларів.

Це дозволяє негайно виплатити Україні перший транш кредиту (близько 2,1 млрд доларів). Залишок розділять ще на чотири транші. Попередня програма stand-by (SBA) для України була прийнята МВФ в грудні 2018 року. Україна отримала з нього єдиний транш в розмірі $1,4 млрд.

Також стало відомо, що має зробити Україна в обмін на нову програму МВФ.



