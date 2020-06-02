У Нацбанку повідомили, що вступ Ощадбанку до Фонду гарантування вкладів відкладається



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Новий законопроєкт, що стосується гарантій за вкладами в Ощадбанку, вже підготовлений, - заступниця НБУ

Ощадбанк мав стати учасником Фонду гарантування вкладів фізосіб з 1 липня 2020 року - Рожкова

Перша заступниця голови Національного банку України Катерина Рожкова повідомила, що вступ Ощадбанку до Фонду гарантування вкладів переноситься через те, що НБУ не встигає внести зміни до відповідного закону. Про це Рожкова сказала в інтерв'ю виданню «Фінансовий клуб».

«Входження Ощадбанку в Фонд гарантування вкладів знову відкладається. Ми не встигаємо внести зміни до відповідного закону. Планувалося, що ми подамо їх у рамках банківського законопроєкту (№ 2571-д. – Ред.), але в підсумку вирішили залишити в цьому законі тільки те, що є prior action для МВФ», – пояснила перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова.

За словами заступниці голови НБУ, новий законопроєкт, що стосується гарантій за вкладами в Ощадбанку, вже підготовлений, але до 1 липня необхідні зміни буде складно ухвалити.

«Хоча і Ощадбанк, і ФГВФО, і Мінфін провели всю підготовчу роботу», – сказала вона.

Рожкова стверджує, що вже підготовлений графік платежів для вступу держбанку до Фонду.

«В Ощадбанку дуже багато вкладників, тому якщо платіж буде одноразовим, він негативно позначиться на фінансовому результаті. У банку буде перехідний період, який всіх влаштовує. Графік платежів уже складено, але з урахуванням карантину, потенційного погіршення якості кредитного портфеля та зниження банківської маржі його треба буде переглянути», – сказала перша заступниця голови Нацбанку.

Нагадаємо, НБУ склав новий список системно важливих банків України.

Як повідомлялося, фінкомпанії будуть розкривати реальну ставку за дрібними кредитами.

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