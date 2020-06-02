У Нацбанку прогнозують, що банківська маржа буде знижуватися



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Банкам доведеться швидко змінюватися, - заступниця голови НБУ

Банкам незабаром доведеться переглянути свої бізнес-моделі, - Рожкова

Перша заступниця голови Національного банку України Катерина Рожкова прогнозує, що банківська маржа буде знижуватись, бо зросте конкуренція. Про це Рожкова сказала в інтерв'ю виданню «Фінансовий клуб».

«Зміниться структура споживання, структура зайнятості і вектори економічного розвитку. Дуже багато компаній йдуть в онлайн, отже попит на комерційну нерухомість буде падати. Це відіб’ється на структурі фінансування», – вважає Катерина Рожкова.

Заступниця голови НБУ стверджує, що банкам доведеться швидко змінюватися.

«Ми вже говоримо банкам, що пора коригувати свої бізнес-моделі з урахуванням нових факторів. Робити це потрібно зараз – потім буде пізно», – сказала вона.

Нагадаємо, НБУ склав новий список системно важливих банків України.

Як повідомлялося, фінкомпанії будуть розкривати реальну ставку за дрібними кредитами.

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