НБУ пояснив, як працюватимуть банки під час довгих жовтневих вихідних

Цього тижня на українців чекають довгі вихідні

Цього місяця у зв’язку зі святкуванням Дня захисників і захисниць України робочий день із п’ятниці 15 жовтня переноситься на суботу 23 жовтня. Таким чином вихідними днями будуть 14–17 жовтня, нагадує пресслужба Нацбанку.

Порядок роботи банківської системи у зв’язку з перенесенням робочих днів буде таким:

банки мають організувати роботу щодо своєчасної виплати пенсій, соціальних доплат, інших грошових виплат і забезпечити безперебійну роботу банкоматів, обмінних пунктів та організувати їх підкріплення готівкою різних номіналів;

15 жовтня 2021 року банки за потреби можуть здійснювати касові операції (без відкриття операційного дня банку);

у період із 14 до 17 жовтня 2021 року міжбанківські перекази через Систему електронних платежів НБУ здійснюватимуться датою банківського дня 18 жовтня 2021 року;

23 жовтня (субота) міжбанківські перекази через систему електронних платежів здійснюватимуться датою цього дня – 23 жовтня.

Графіка: НБУ

Нагадаємо, у жовтні 2021 року відзначають День захисників і захисниць України. Свято 14 жовтня є державним, і, відповідно до статті 73 Кодексу законів про працю, це неробочий день.

Цього року свято припадає на четвер, у зв'язку з цим Кабмін переніс робочий день п'ятниці, 15 жовтня, на суботу – 23 жовтня.