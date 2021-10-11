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    Економіка та фінанси

    НБУ пояснив, як працюватимуть банки під час довгих жовтневих вихідних

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    15 жовтня банки за потреби можуть здійснювати касові операції - НБУ пояснив, як працюватимуть банки під час довгих жовтневих вихідних
    15 жовтня банки за потреби можуть здійснювати касові операції
    фото: slovoidilo

    Цього тижня на українців чекають довгі вихідні

    Цього місяця у зв’язку зі святкуванням Дня захисників і захисниць України робочий день із п’ятниці 15 жовтня переноситься на суботу 23 жовтня. Таким чином вихідними днями будуть 14–17 жовтня, нагадує пресслужба Нацбанку.

    Порядок роботи банківської системи у зв’язку з перенесенням робочих днів буде таким:

    • банки мають організувати роботу щодо своєчасної виплати пенсій, соціальних доплат, інших грошових виплат і забезпечити безперебійну роботу банкоматів, обмінних пунктів та організувати їх підкріплення готівкою різних номіналів;
    • 15 жовтня 2021 року банки за потреби можуть здійснювати касові операції (без відкриття операційного дня банку);
    • у період із 14 до 17 жовтня 2021 року міжбанківські перекази через Систему електронних платежів НБУ здійснюватимуться датою банківського дня 18 жовтня 2021 року;
    • 23 жовтня (субота) міжбанківські перекази через систему електронних платежів здійснюватимуться датою цього дня – 23 жовтня.
    Графіка: НБУ
    Графіка: НБУ

    Нагадаємо, у жовтні 2021 року відзначають День захисників і захисниць України. Свято 14 жовтня є державним, і, відповідно до статті 73 Кодексу законів про працю, це неробочий день.

    Цього року свято припадає на четвер, у зв'язку з цим Кабмін переніс робочий день п'ятниці, 15 жовтня, на суботу – 23 жовтня.

    Теги: вихідні Національний банк банк валютні операції НБУ
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    НБУ пояснив, як працюватимуть банки під час довгих жовтневих вихідних