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    Російський банк знову кататиме всіх безплатно в київському метро

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    Qr-квитки усім охочим видаватимуть у касах метрополітену - Російський банк знову кататиме всіх безплатно в київському метро
    Qr-квитки усім охочим видаватимуть у касах метрополітену
    Фото: Київський метрополітен

    Безкоштовно у столичній підземці можна буде проїхати в суботу

    У суботу, 9 жовтня, кияни та гості міста зможуть скористатися столичною підземкою безоплатно. Таку можливість пасажирам дарує Альфа-банк Україна у рамках кампанії «Ти – можеш!». Про це повідомляє пресслужба КП «Київський метрополітен».

    Спеціальні Qr-квитки усім охочим видаватимуть у касах метрополітену упродовж дня.

    Пресслужба банку інформує, що акція закінчиться з останнім 300-тисячним квитком або із закриттям київського метро.

    Як повідомляв «Главком», 1 жовтня вже проводилась така акція. Тоді Альфа-банк викупив та подарував пасажирам мільйон Qr-квитків.

    Цього разу банк викупив 300 тис. Qr-квитків. Фото: glavcom.ua
    Цього разу банк викупив 300 тис. Qr-квитків. Фото: glavcom.ua

    Тоді кияни скаржилися, що працівники метрополітену або взагалі не інформували пасажирів про акцію, або повідомляли вже тоді, коли пасажири пройшли через турнікет, оплативши поїздку.

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    Російський банк знову кататиме всіх безплатно в київському метро
    Російський банк знову кататиме всіх безплатно в київському метро
    Російський банк знову кататиме всіх безплатно в київському метро

    Як відомо, Альфа-Банк в Україні належить російському бізнесмену Михайлу Фрідману та його партнерам Олексію Кузьмичову та Герману Хану.

    Нагадаємо, збитки комунального підприємства «Київський метрополітен» за результатами першого півріччя 2021 року склали понад 1,181 млрд грн.

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    Теги: Київ метро банк квиток
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    Російський банк знову кататиме всіх безплатно в київському метро