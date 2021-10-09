Нацбанк випускає медаль до 25-річчя Конституційного Суду

Пам’ятна медаль «25-річчя заснування Конституційного Суду України» випускається із 12 жовтня 2021 року

Національний банк з 12 жовтня вводить у обіг нову пам’ятну медаль на честь 25-річчя заснування Конституційного Суду України. Про це повідомляє пресслужба Нацбанку.

За даними НБУ, медаль «25-річчя заснування Конституційного Суду України» діаметром 35 мм виготовлена з нейзильберу, її тираж становить 10 тис. штук.

«Пам’ятна медаль присвячена органу конституційної юрисдикції, покликаному забезпечувати конституційну законність і верховенство Конституції України, відповідність законів, інших нормативних актів органів законодавчої та виконавчої влади Конституції України, охорону конституційних прав і свобод особи», – йдеться в описі медалі.

На аверсі медалі розміщено: угорі – малий Державний Герб України, під яким напис Україна; у центрі – фрагмент будівлі Конституційного Суду, яка має вигляд розгорнутої книги та завершується аттиковим поверхом, рік карбування 2021 (унизу); логотип Банкнотно-монетного двору НБУ (ліворуч на тлі будівлі).

На реверсі медалі на дзеркальному тлі розміщено логотип Конституційного Суду України, під яким написи: Конституційний Суд України (півколом на матовому тлі), 25 років (унизу).

Нагадаємо, пам'ятну монету «Маяки України» вагою 16,54 г ввели в обіг з 22 липня. Над її дизайном працювали художник Володимир Таран, а також Олександр і Сергій Харуки.

Монета, кажуть у НБУ, присвячена засобам навігаційного обладнання.