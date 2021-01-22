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    Економіка та фінанси

    НБУ вперше з початку року не вийшов на міжбанківський валютний ринок

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    Всього з початку року регулятор купив на міжбанку 40 млн доларів і продав 20 млн - НБУ вперше з початку року не вийшов на міжбанківський валютний ринок
    Всього з початку року регулятор купив на міжбанку 40 млн доларів і продав 20 млн

    Цього тижня Національний банк не купував валюту на міжбанку

    Національний банк України протягом робочого тижня 18-22 січня не купував валюту на міжбанківському валютному ринку. При цьому він не виходив на ринок з інтервенціями з продажу доларів.

    Про це свідчать дані на сайті регулятора в п'ятницю, 22 січня.

    Таким чином, Нацбанк вперше у 2021 році відмовився від валютних інтервенцій на міжбанку.

    Всього з початку року регулятор купив на міжбанку 40 млн доларів і продав 20 млн доларів. Сальдо інтервенцій склало 20 млн доларів.

    Нагадаємо, протягом 2020 року Нацбанк купив на міжбанківському ринку валюти на 4929,00 млн доларів і продав на 3891,00 млн доларів. За весь рік чиста купівля валюти склала 1038,00 млн доларів.

    До слова, Національний банк України ухвалив рішення зберегти облікову ставку на рівні 6,0% з 22 січня 2020 року.

    Теги: Національний банк економіка валютні операції гроші фінанси НБУ
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