НБУ вперше з початку року не вийшов на міжбанківський валютний ринок

Всього з початку року регулятор купив на міжбанку 40 млн доларів і продав 20 млн

Цього тижня Національний банк не купував валюту на міжбанку

Національний банк України протягом робочого тижня 18-22 січня не купував валюту на міжбанківському валютному ринку. При цьому він не виходив на ринок з інтервенціями з продажу доларів.

Про це свідчать дані на сайті регулятора в п'ятницю, 22 січня.

Таким чином, Нацбанк вперше у 2021 році відмовився від валютних інтервенцій на міжбанку.

Всього з початку року регулятор купив на міжбанку 40 млн доларів і продав 20 млн доларів. Сальдо інтервенцій склало 20 млн доларів.

Нагадаємо, протягом 2020 року Нацбанк купив на міжбанківському ринку валюти на 4929,00 млн доларів і продав на 3891,00 млн доларів. За весь рік чиста купівля валюти склала 1038,00 млн доларів.

До слова, Національний банк України ухвалив рішення зберегти облікову ставку на рівні 6,0% з 22 січня 2020 року.