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    Економіка та фінанси

    НБУ за місяць купив на міжбанку $460 млн

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    <p>З початку року Нацбанк купив на міжбанківському валютному ринку 1,2 млрд доларів</p> - НБУ за місяць купив на міжбанку $460 млн

    З початку року Нацбанк купив на міжбанківському валютному ринку 1,2 млрд доларів

    Стабілізація валютних надходжень в Україну сприяла згладженій роботі валютного ринку, відзначили в НБУ

    Національний банк України у серпні викупив на міжбанківському валютному ринку $460,5 мільйонів.

    Про це заявив голова Ради НБУ Богдан Данилишин у Facebook у понеділок, 31 серпня.

    «Стабілізація валютних надходжень в Україну сприяла згладженій роботі валютного ринку і зробити можливим покупки Національним банком надлишку пропозиції іноземної валюти на міжбанківському ринку. Чиста купівля іноземної валюти Національним банком у серпні склала 460,5 млн. доларів, з початку року - 1,2 млрд. доларів», – написав Данилишин.

    До слова, Нацбанк спростив валютний нагляд за операціями експортерів.

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