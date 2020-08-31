НБУ за місяць купив на міжбанку $460 млн



Розсилка ВІДПРАВИТИ

З початку року Нацбанк купив на міжбанківському валютному ринку 1,2 млрд доларів

Стабілізація валютних надходжень в Україну сприяла згладженій роботі валютного ринку, відзначили в НБУ

Національний банк України у серпні викупив на міжбанківському валютному ринку $460,5 мільйонів.

Про це заявив голова Ради НБУ Богдан Данилишин у Facebook у понеділок, 31 серпня.

«Стабілізація валютних надходжень в Україну сприяла згладженій роботі валютного ринку і зробити можливим покупки Національним банком надлишку пропозиції іноземної валюти на міжбанківському ринку. Чиста купівля іноземної валюти Національним банком у серпні склала 460,5 млн. доларів, з початку року - 1,2 млрд. доларів», – написав Данилишин.

До слова, Нацбанк спростив валютний нагляд за операціями експортерів.