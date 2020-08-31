Нацбанк спростив валютний нагляд за операціями експортерів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Нацбанк спростив валютний нагляд за операціями експортерів

Спрощення знизить адміністративне навантаження на банки і бізне

Нацбанк спростив валютний нагляд для експортних операцій українських компаній із використанням акредитивної форми розрахунків.

Про це йдеться у повідомленні регулятора.

«Відтепер контроль за дотриманням граничних строків розрахунків за такими операціями може припинятися з моменту отримання підприємством коштів від банку в межах акредитиву», – повідомляє НБУ.

Спрощення знизить адміністративне навантаження на банки і бізнес.

Також воно сприятиме поширенню використання інструментів торговельного фінансування.

Перерахування за акредитивом може здійснюватися раніше фактичних розрахунків за зовнішньоекономічним контрактом, що робить цей інструмент корисним для експортерів.

Крім цього, Нацбанк розширив можливості проведення страховими (перестраховими) брокерами валютних операцій у страховій діяльності.

Зокрема, їм надана можливість у визначених випадках проводити валютні операції за договорами страхування зі страховиками-нерезидентами.

Зазначені зміни набули чинності 29 серпня 2020 року.