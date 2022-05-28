НБУ збирається захистити українських військових від колекторів

НБУ пропонує поширити заборону на вжиття таких заходів і на членів сімей військовослужбовців

Національний банк просить Верховну Раду на період дії воєнного стану та протягом шести місяців після його припинення заборонити колекторам і небанківським фінустановам стягувати прострочені борги українських військових. Про це повідомляє пресслужба НБУ.

«Разом з Нацбанком та колегами розробили законопроєкт 7414, який забороняє банкам та колекторам стягувати кошти з наших військових, які захищають нас на фронті, та членів їх сімей», – написав голова Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Законопроєкт № 7414 передбачає заборону колекторам і банкам стягувати прострочену заборгованість з українських захисників на період дії воєнного стану. Наразі тексту законопроєкту та супровідних документів на сайті Верховної Ради немає.

Як повідомляє пресслужба регулятора, Нацбанк пропонує заборонити кредитодавцям та колекторським компаніям проводити телефонні та відеопереговори, особисті зустрічі, надсилати текстові, голосові та інші повідомлення військовослужбовцям.

Йдеться про військовослужбовців ЗСУ та інших формувань, правоохоронних органів спецпризначення, Держспецслужби транспорту, Держслужби спецзв’язку, військовослужбовців, які отримали інвалідність внаслідок проходження служби, військовозобов'язаних та резервістів, викликаних на навчання та спеціальні збори, членів добровільних формувань ТРО.

НБУ пропонує поширити заборону на вжиття таких заходів і на членів сімей військовослужбовців, близьких осіб, спадкоємців та поручителів.

Відповідний лист з пропозиціями змін до закону про споживче кредитування уже направили до комітету з питань фінансів, податкової та митної політики.

Раніше Гетманцев заявив, що Верховна Рада може відновити частину податків, дія яких була тимчасово призупинена на період війни.