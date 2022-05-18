Гетманцев пояснив, які податки можуть повернути під час війни

Голова бюджетного комітету Верховної Ради Данило Гетманцев пояснив, які податки відновлять під час війни і чому

2%-вий податок з обороту залишиться до завершення воєнного стану

Верховна Рада може відновити частину податків, дія яких була тимчасово призупинена на період війни. Про це голова бюджетного комітету парламенту Данило Гетманцев розповів у інтерв’ю Youtube-каналу «Орестократія».

Гетманцев нагадав, що уже після початку російсько-української війни в Україні замість ПДВ та податку на прибуток був запроваджений податок 2% з оборону для фізичних особ-підприємців та юридичних осіб з оборотом до 10 млрд грн. «Вже більш ніж 200 тис. підприємств перейшли на цю систему», – поінформував депутат.

Цей податок, за словами Гетманцева, буде функціонувати і надалі. «Ми не говоримо про скасування 2% податку. Він буде до кінця війни. Ми кажемо лише про відновлення ПДВ та мита на кордоні з країною», – зазначив голова бюджетного комітету Ради.

Данило Гетманцев назвав кілька причин такого кроку. По-перше, це дозволить утричі збільшити надходження до бюджету. По-друге, депутат упевнений, що вітчизняний товар не може бути дешевшим за імпортний.

Крім того, нардеп наголосив, що, попри дефіцит бюджету 5-7 млрд євро на місяць, Україна має розраховувати перш за все на свої сили. «Партнери не кажуть нам: ось беріть, скільки вам потрібно. Це не безкінечно. Ми не можемо передати державу на чиєсь утримання», – упевнений Данило Гетманцев.

Очільник профільного комітету Верховної Ради пояснив також, чому влада відмовилася від повернення податку на імпорт автомобілів. Гетманцев нагадав, що багато українців втратили автівки під час війни, тож це питання стало суспільно важливим.

«З іншого боку, всередині країни немає виробництва авто. Тому відсутність податків на імпорт не може нашкодити власному виробнику», – додав депутат.

Нагадаємо, що в рамках підтримки українських підприємців під час воєнного стану уряд також максимально спростив надання кредитних коштів, перелаштувавши низку програм для кредитування.

Втім, діятимуть ці кредитні канікули лише до 1 червня.