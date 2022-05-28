Британська розвідка назвала напрямок, де Росія концентрує основні зусилля

У найближчі дні російські підрозділи на Донеччині, швидше за все, віддадуть пріоритет форсуванню річки Сіверський Донець

Головним пунктом наступу російських військ на Донбасі залишається Сєвєродонецьк. Після захоплення Лиману наступ буде направлено на Слов'янськ і Краматорськ. Про це повідомляє Міноборони Великобританії в Twitter.

Як наголошується в повідомленні, російські війська, ймовірно, захопили більшу частину міста Лиман на півночі Донецької області. Це, швидше за все, є підготовчою операцією до наступного етапу наступу Росії на Донбасі.

Лиман має стратегічне значення, оскільки тут розташований великий залізничний вузол, а також є доступ до важливих залізничних і автомобільних мостів через річку Сіверський Донець. У найближчі дні російські підрозділи в цьому районі, швидше за все, віддадуть пріоритет форсуванню річки.

Плацдарм біля Лиману дасть Росії перевагу на потенційній наступній фазі наступу на Донбасі, коли вона, ймовірно, спробує просунутися в глибину Донецької області на Слов'янськ і Краматорськ, зазначили у відомстві.

Як нагадали в Міноборони Британії, 26 травня 2022 року глава так званої «ДНР» Росією, Денис Пушилін заявив підконтрольним російським ЗМІ, що референдум буде проведений, якщо Росія повністю захопить Донецьку і Луганську області України.

«Якби Росії вдалося захопити ці райони, Кремль, швидше за все, сприйняв би це як істотне політичне досягнення і представив би російському народу як виправдання вторгнення. Тим не менш, ЗСУ продовжують вести добре організовану оборону сектора і продовжують завдавати великої шкоди Росії», - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, російська армія зазнала значних втрат і була вимушена відступити в районі Сєвєродонецька, Тошківки та Осколонівки.

До слова, триває 94-та доба повномасштабної війни Росії проти України. На Донецькому напрямку окупанти проводять активні наступальні дії. Ворог намагається розвинути успіх на Бахмутському напрямку, вийти в тил наших військ та порушити шляхи логістичного забезпечення.