  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
  4. Британська розвідка назвала напрямок, де Росія концентрує основні зусилля
рус
    Події в Україні

    Британська розвідка назвала напрямок, де Росія концентрує основні зусилля

    Британська розвідка назвала напрямок, де Росія концентрує основні зусилля
    фото Генштаб ЗСУ

    У найближчі дні російські підрозділи на Донеччині, швидше за все, віддадуть пріоритет форсуванню річки Сіверський Донець

    Головним пунктом наступу російських військ на Донбасі залишається Сєвєродонецьк. Після захоплення Лиману наступ буде направлено на Слов'янськ і Краматорськ. Про це повідомляє Міноборони Великобританії в Twitter.

    Як наголошується в повідомленні, російські війська, ймовірно, захопили більшу частину міста Лиман на півночі Донецької області. Це, швидше за все, є підготовчою операцією до наступного етапу наступу Росії на Донбасі.

    Лиман має стратегічне значення, оскільки тут розташований великий залізничний вузол, а також є доступ до важливих залізничних і автомобільних мостів через річку Сіверський Донець. У найближчі дні російські підрозділи в цьому районі, швидше за все, віддадуть пріоритет форсуванню річки.

    Плацдарм біля Лиману дасть Росії перевагу на потенційній наступній фазі наступу на Донбасі, коли вона, ймовірно, спробує просунутися в глибину Донецької області на Слов'янськ і Краматорськ, зазначили у відомстві.

    Як нагадали в Міноборони Британії, 26 травня 2022 року глава так званої «ДНР» Росією, Денис Пушилін заявив підконтрольним російським ЗМІ, що референдум буде проведений, якщо Росія повністю захопить Донецьку і Луганську області України.

    «Якби Росії вдалося захопити ці райони, Кремль, швидше за все, сприйняв би це як істотне політичне досягнення і представив би російському народу як виправдання вторгнення. Тим не менш, ЗСУ продовжують вести добре організовану оборону сектора і продовжують завдавати великої шкоди Росії», - йдеться в повідомленні.

    Нагадаємо, російська армія зазнала значних втрат і була вимушена відступити в районі Сєвєродонецька, Тошківки та Осколонівки.

    До слова, триває 94-та доба повномасштабної війни Росії проти України. На Донецькому напрямку окупанти проводять активні наступальні дії. Ворог намагається розвинути успіх на Бахмутському напрямку, вийти в тил наших військ та порушити шляхи логістичного забезпечення.

    Читайте також: Оборона України: ситуація в регіонах станом на ранок 28 травня
    Теги: розвідка росія окупанти війна Донеччина Велика Британія Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Британська розвідка назвала напрямок, де Росія концентрує основні зусилля