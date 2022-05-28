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рус
    Події в Україні

    Окупанти намагаються приховати втрату техніки, аби уникнути відповідальності – розвідка

    Рашисти вже задіяли понад 45% наявної автомобільної техніки - Окупанти намагаються приховати втрату техніки, аби уникнути відповідальності – розвідка
    Рашисти вже задіяли понад 45% наявної автомобільної техніки
    фото: Генштаб ЗСУ

    Захисники України вже знищили понад 2200 автомобілів та автоцистерн окупантів

    Щоб уникнути відповідальності за втрату техніки, командири частин матеріально-технічного забезпечення окупаційних військ забороняють водіям здійснювати евакуацію поранених та підвозити продукти і пальне до передових підрозділів. Про це повідомляє Головне управління розвідки ЗСУ.

    Понад три тис. тилових автомобілів армії агресора продовжують зберігатися у пунктах постійної дислокації.

    З початку військового вторгнення до України, війська матеріально-технічного забезпечення РФ вже задіяли понад 45% наявної автомобільної техніки. Проте виявилося, що уся логістична схема росіян неспроможна забезпечити потреби значної кількості військ на відстані понад 100 км від власного кордону.

    Захисники України вже знищили понад 2200 автомобілів та автоцистерн окупантів.

    Нагадаємо, станом на 94 день повномасштабного вторгнення росіян на територію України, противник вже втратив близько 30 тис. особового складу та 1330 танків.

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    Теги: розвідка росія окупанти війна військова техніка Україна окупація #stoprussia
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    Окупанти намагаються приховати втрату техніки, аби уникнути відповідальності – розвідка