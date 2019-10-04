У «Слузі народу» пояснили подібність позицій з Коломойським в питанні ренти



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Гетманцев нагадав формулу, за якою руда оподатковується за вартістю витрат на видобуток плюс 18% рентабельності

Нардеп вважає, що потрібно знайти золоту середину, яка забезпечить середній по світу рівень податкового тиску

Народний депутат від «Слуги народу», голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев пояснив подібність своєї позиції з висловлюваннями олігарха Ігоря Коломойського в питанні ренти.

Свою думку він висловив в інтерв'ю РБК-Україна.

«Я вам наводжу цифри. Я не маю відношення до рудовидобувної галузі, але мені довелося вникнути в цю тему, і з'явилася ця поправка: з 8% ми піднімаємо до 10%. Але яка друга частина цього питання? Це база оподаткування. Проблема з нею в тому, що у нас бідна руда. Якщо в Австралії ти добув руду і відразу її забирають на експорт, і її можна обкласти за вартістю продажу, то тут, щоб її довести до стандарту, її треба збагатити. А як же тепер її оподатковувати?», - сказав Гетманцев.

Нардеп нагадав формулу, за якою руда оподатковується за вартістю витрат на видобуток плюс 18% рентабельності.

«І виходить, що ефективна ставка при цьому становить 1-2%. Ми ж пропонуємо розширити базу. Якщо ми змінюємо базу, то рівень податкового тиску на рудовидобувні компанії сильно зростає, порівняно з нинішнім, і ми станемо четвертою країною світу за цим показником. Нам здається, що це теж занадто і не до кінця обґрунтовано, тому ми створили разом з Мінфіном робочу групу», - пояснив голова комітету.

Гетманцев вважає, що потрібно знайти золоту середину, яка забезпечить середній по світу рівень податкового тиску.

Нагадаємо, в травні цього року Ігор Коломойський висловив свою думку з питання ренти, яка багато в чому збіглася з теперішньою позицією «Слуги народу».

«Він (Рінат Ахметов, - ред.) заробляє 400% на руді. А кому належать надра країни? Йому піднімуть ренту, не хоче – вільний, інші будуть займатися», - говорив тоді Коломойський.

У цьому ж інтерв'ю олігарх уточнив: «У Ахметова рента 1% або 1,5%, він платить 1 або 2 долара ренти з тонни, а «Укрнафта» платить 150 доларів».

Як відомо, в ініційованому Гетьманцевим «податковому» законопроекті №1210 пропонується не тільки підвищити рентну плату за видобуток залізної руди з 8% до 10%, але і збільшити нижній поріг рентабельності залізорудної сировини з 14-25% до подвійної облікової ставки НБУ - сьогодні це 33%.

У Федерації металургів України (ФМУ) стверджують, що зазначені нововведення намагаються впровадити в інтересах Коломойського. Як заявив глава ФМУ Сергій Біленький, мова йде про феросплавні заводи Ігоря Коломойського.

На думку металургів, податки в сферах, які цікавлять Коломойського, підвищувати не будуть, і це відбувається на тлі різкого підвищення податків для більшості галузей промисловості, в той час як для бізнесу Коломойського створюються преференції.