Голова податкового комітету Ради пропонує заборонити ФОПам надавати послуги
Гетманцев зазначив, що мета законів його комітету, зокрема закону про обов’язкові касові апарати для торговців, полягає у тому, аби змусити великий бізнес припинити ухилятися від сплати податків
З метою боротьби з використанням спрощеної системи оподаткування для мінімізації податків при виплаті заробітних плат в Україні можуть заборонити фізичним особам-підприємцям надавати послуги. ФОПам можуть дозволити лише торгувати та займатися виробництвом. Про це повідомив голова податкового комітету Верховної Ради, депутат від партії «Слуга народу» Данило Гетманцев в інтерв’ю «РБК-Україна».
«Зрозуміло, що є нюанс з ухиленням від податків при виплаті зарплат через ФОП. Але якщо поєднати ці речі (підняття порогу максимального доходу для того, щоб мати право працювати на спрощеній системі оподаткування, - ред.), щоб це не можна було використовувати ФОП при виплаті зарплат, наприклад, прибрати послуги, залишити тільки торгівлю і виробництво, то я не бачу проблем для держави в цьому», - заявив Гетманцев.
Він зазначив, що мета законів його комітету, зокрема закону про обов’язкові касові апарати для торговців, полягає у тому, аби змусити великий бізнес припинити ухилятися від сплати податків.
Нагадаємо, що на початку вересня в уряді запропонували ФОПам, які працюють і ІТ, добровільно сплачувати додаткові податки до Фонду розвитку людського капіталу.