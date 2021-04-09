Не долар та не євро. Оприлюднено рейтинг найдорожчих валют світу 2021 року

Видання Finance.ua оприлюднило свій рейтинг найдорожчих валют світу у 2021 році.

До першої десятки війшли долар та євро, проте ці валюти на на першому місці.

Журналісти нагадують, що зараз у світі є понад 180 валют, кожна з яких має свою ціну, що можна зрозуміти тільки після порівняння з іншою валютою.

«Главком» публікує рейтинг Finance.ua.

10. Канадський долар (Canadian dollar)

1 CAD = 0,79 USD

Канадські долари мають жаргонну назву «луні» (англ. «loon» — гагара), бо на однодоларових монетах зображений полярний птах, який є одним з національних символів Канади.

Канадський долар як глобальна валюта має менше значення, ніж долар США, євро, фунт стерлінгів або швейцарський франк, але це валюта, в якій ведуться торги по всьому світу. Канадський долар вважається валютою З обмеженою ліквідністю, проте через різкі коливання курсу долара США і євро провідні світові держави часто зберігають в канадських доларах частину своїх золотовалютних резервів.

9. Долар США (US Dollar)

1 USD = 0,84 EUR

Долар — відома всім валюта Сполучених Штатів, яка домоглася звання «світової резервної валюти». Це означає, що більше половини золотовалютних резервів провідних світових держав зберігається саме в цій валюті, вона використовується для здійснення більшості міжнародних торгових операцій.

Також долари США служать законним засобом платежу в деяких незалежних державах: Східний Тимор, Ліберія, Маршаллові Острови, Палау, Панама, Сальвадор, Федеральні Штати Мікронезії, Еквадор.

Стабільність цій валюті забезпечує провідне місце США на світовій арені.

8. Швейцарський франк (Swiss Franc)

1 CFR = 1,08 USD

Швейцарія — найстабільніша і найбагатша країна в світі. Банківську систему цієї країни вже не одне століття називають найміцнішою, а швейцарський франк — найнадійнішою валютою. Швейцарську валюту відносять до числа найстабільніших у світі але, водночас, вона майже не задіяна в системі міжнародних розрахунків.

Крім самої Швейцарії швейцарський франк використовується як законний засіб платежу на території Ліхтенштейну.

7. Європейський євро (European Euro)

1 EUR = 1,19 USD

Євро — офіційна валюта Євросоюзу, 17-ти країн, які входять до його складу. Саме це забезпечує його стабільність, адже в числі країн ЄС є кілька економічних «важковаговиків».

На євро припадає 22,2% всіх світових накопичень (у долара цей показник досягає 62,3%), що робить цю валюту другою резервною.

6. Долар Кайманових Островів (Cayman Islands Dollar)

1 KYD = 1,20 USD

Долар Кайманових Островів — грошова одиниця заморської території Великої Британії в Карибському морі.

Високу вартість для цієї валюти забезпечує той факт, що ця територія — один з найкращих податкових «притулків» у світі (офшорна зона). Саме свобода від сплати податків приваблює сюди банки, страхові організації та хедж-фонди.

5. Британський фунт стерлінгів (British Pound)

1 GBP = 1,37 USD

Британський фунт багато хто вважає найдорожчою валютою в світі, але в цьому рейтингу вона посідає 5 місце.

Перша причина дорожнечі британської валюти — історична, адже фунт стерлінгів — валюта з довгою історією, що бере початок в XII столітті. Крім того, завдяки доларам США і євро, які частіше за інші валюти використовуються при міжнародних валютних операціях, фунти стерлінгів менше схильні до впливу світового економічного спаду і фінансових криз. Це і дозволяє британській валюті не тільки зберігати свої позиції по відношенню до долара і євро, але і стабільно дорожчати.

4. Йорданський динар (Jordan Dinar)

1 JOD = 1,41 USD

Йорданський динар — це гроші Йорданії з 1950 року. Саме тоді ця валюта замінила палестинський фунт, що перебував у обігу з 1927 по 1950 рік.

Емітентом йорданського динара є центральний банк Йорданії. Він же виконує функції фінансового регулятора спільно з JSC Jordan Securities Commission.

Чому вартість йорданського динара така висока — пояснити досить важко. Ця країна не надто розвинена економічно, та й їй бракує важливих ресурсів, наприклад нафти. Тим не менш, 1 йорданський динар коштує близько $ 1,41, що робить його однією з 10 найдорожчих валют у світі.

3. Оманський ріал (Oman Rial)

1 OMR = 2,60 USD

Секрет перебування в трійці лідерів рейтингу найдорожчих валют полягає у вдалому розташуванні держави Оман. Локація країни стратегічно вдала для розвитку економіки — Аравійський півострів розташований на перетині торгових шляхів всього Близького Сходу.

Купівельна спроможність оманського ріалу дуже висока. Настільки, що Уряд ухвалив рішення випустити купюри, що відповідають номіналу ½, а також ¼ ріалу.

2. Бахрейнський динар (Bahrain Dinar)

1 BHD = 2,65 USD

Бахрейнський динар — це національна валюта і гроші Королівства Бахрейн в Перській затоці. Його населення — трохи більше ніж 1 млн осіб. Основна стаття доходів цієї країни — експорт чорного золота і вуглеводнів.

Цікаво, що Бахрейнський динар прив’язаний до курсу долара, і вже протягом 14 років його вартість щодо долара не змінюється.

1. Кувейтський динар (Kuwait Dinar)

1 KWD = 3,31 USD

Кувейт — це невелика держава на березі Перської затоки з дуже великими запасами сировини: нафти і газу. Доходи від продажу нафти становлять 80% ВВП Кувейту. Багаті поклади вуглеводнів, легкі умови видобутку і дешевизна переробки забезпечили державі лідируючі позиції за рівнем життя в світі.

Враховуючи дорожнечу валюти, жителі Кувейту мають непогані доходи. Згідно зі статистичними даними, кожен 15-й житель країни є мільйонером.

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