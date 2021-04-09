Не долар та не євро. Оприлюднено рейтинг найдорожчих валют світу 2021 року
До першої десятки війшли долар та євро, проте ці валюти на на першому місці
Видання Finance.ua оприлюднило свій рейтинг найдорожчих валют світу у 2021 році.
До першої десятки війшли долар та євро, проте ці валюти на на першому місці.
Журналісти нагадують, що зараз у світі є понад 180 валют, кожна з яких має свою ціну, що можна зрозуміти тільки після порівняння з іншою валютою.
«Главком» публікує рейтинг Finance.ua.
10. Канадський долар (Canadian dollar)
1 CAD = 0,79 USD
Канадські долари мають жаргонну назву «луні» (англ. «loon» — гагара), бо на однодоларових монетах зображений полярний птах, який є одним з національних символів Канади.
Канадський долар як глобальна валюта має менше значення, ніж долар США, євро, фунт стерлінгів або швейцарський франк, але це валюта, в якій ведуться торги по всьому світу. Канадський долар вважається валютою З обмеженою ліквідністю, проте через різкі коливання курсу долара США і євро провідні світові держави часто зберігають в канадських доларах частину своїх золотовалютних резервів.
9. Долар США (US Dollar)
1 USD = 0,84 EUR
Долар — відома всім валюта Сполучених Штатів, яка домоглася звання «світової резервної валюти». Це означає, що більше половини золотовалютних резервів провідних світових держав зберігається саме в цій валюті, вона використовується для здійснення більшості міжнародних торгових операцій.
Також долари США служать законним засобом платежу в деяких незалежних державах: Східний Тимор, Ліберія, Маршаллові Острови, Палау, Панама, Сальвадор, Федеральні Штати Мікронезії, Еквадор.
Стабільність цій валюті забезпечує провідне місце США на світовій арені.
8. Швейцарський франк (Swiss Franc)
1 CFR = 1,08 USD
Швейцарія — найстабільніша і найбагатша країна в світі. Банківську систему цієї країни вже не одне століття називають найміцнішою, а швейцарський франк — найнадійнішою валютою. Швейцарську валюту відносять до числа найстабільніших у світі але, водночас, вона майже не задіяна в системі міжнародних розрахунків.
Крім самої Швейцарії швейцарський франк використовується як законний засіб платежу на території Ліхтенштейну.
7. Європейський євро (European Euro)
1 EUR = 1,19 USD
Євро — офіційна валюта Євросоюзу, 17-ти країн, які входять до його складу. Саме це забезпечує його стабільність, адже в числі країн ЄС є кілька економічних «важковаговиків».
На євро припадає 22,2% всіх світових накопичень (у долара цей показник досягає 62,3%), що робить цю валюту другою резервною.
6. Долар Кайманових Островів (Cayman Islands Dollar)
1 KYD = 1,20 USD
Долар Кайманових Островів — грошова одиниця заморської території Великої Британії в Карибському морі.
Високу вартість для цієї валюти забезпечує той факт, що ця територія — один з найкращих податкових «притулків» у світі (офшорна зона). Саме свобода від сплати податків приваблює сюди банки, страхові організації та хедж-фонди.
5. Британський фунт стерлінгів (British Pound)
1 GBP = 1,37 USD
Британський фунт багато хто вважає найдорожчою валютою в світі, але в цьому рейтингу вона посідає 5 місце.
Перша причина дорожнечі британської валюти — історична, адже фунт стерлінгів — валюта з довгою історією, що бере початок в XII столітті. Крім того, завдяки доларам США і євро, які частіше за інші валюти використовуються при міжнародних валютних операціях, фунти стерлінгів менше схильні до впливу світового економічного спаду і фінансових криз. Це і дозволяє британській валюті не тільки зберігати свої позиції по відношенню до долара і євро, але і стабільно дорожчати.
4. Йорданський динар (Jordan Dinar)
1 JOD = 1,41 USD
Йорданський динар — це гроші Йорданії з 1950 року. Саме тоді ця валюта замінила палестинський фунт, що перебував у обігу з 1927 по 1950 рік.
Емітентом йорданського динара є центральний банк Йорданії. Він же виконує функції фінансового регулятора спільно з JSC Jordan Securities Commission.
Чому вартість йорданського динара така висока — пояснити досить важко. Ця країна не надто розвинена економічно, та й їй бракує важливих ресурсів, наприклад нафти. Тим не менш, 1 йорданський динар коштує близько $ 1,41, що робить його однією з 10 найдорожчих валют у світі.
3. Оманський ріал (Oman Rial)
1 OMR = 2,60 USD
Секрет перебування в трійці лідерів рейтингу найдорожчих валют полягає у вдалому розташуванні держави Оман. Локація країни стратегічно вдала для розвитку економіки — Аравійський півострів розташований на перетині торгових шляхів всього Близького Сходу.
Купівельна спроможність оманського ріалу дуже висока. Настільки, що Уряд ухвалив рішення випустити купюри, що відповідають номіналу ½, а також ¼ ріалу.
2. Бахрейнський динар (Bahrain Dinar)
1 BHD = 2,65 USD
Бахрейнський динар — це національна валюта і гроші Королівства Бахрейн в Перській затоці. Його населення — трохи більше ніж 1 млн осіб. Основна стаття доходів цієї країни — експорт чорного золота і вуглеводнів.
Цікаво, що Бахрейнський динар прив’язаний до курсу долара, і вже протягом 14 років його вартість щодо долара не змінюється.
1. Кувейтський динар (Kuwait Dinar)
1 KWD = 3,31 USD
Кувейт — це невелика держава на березі Перської затоки з дуже великими запасами сировини: нафти і газу. Доходи від продажу нафти становлять 80% ВВП Кувейту. Багаті поклади вуглеводнів, легкі умови видобутку і дешевизна переробки забезпечили державі лідируючі позиції за рівнем життя в світі.
Враховуючи дорожнечу валюти, жителі Кувейту мають непогані доходи. Згідно зі статистичними даними, кожен 15-й житель країни є мільйонером.
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