Курс валют на 7 квітня: долар різко подешевшав

Гривня ослабла до євро на 3 копійки, щодо долара зміцнилася на 10 копійок

На середу, 7 квітня, Національний банк України встановив курс гривні до долара на рівні 27,83 грн/$. Про це свідчать дані на сайті Нацбанку.

Таким чином, гривня до долара зміцнилась на 10 копійок в порівнянні з попереднім банківським днем. Курс долара на 6 квітня становив 27,93 грн/$.

При цьому офіційний курс гривні до євро встановлено на рівні 32,89 грн (6 квітня курс становив 32,86 грн). Сьогодні євро на 3 копійки дорожчий ніж 6 квітня.

Офіційний курс долара та євро. Фото: скріншот з сайта НБУ

Зазначимо, що аналітик на початку тижня попереджав, що незабаром долар почне зростати.

Раніше фінансисти розповіли, що буде з курсом на початку квітня.