Курс валют на 8 квітня: долар та євро подорожчали

Гривня до долара ослабшала на 6 копійок

Гривня ослабла до євро на 24 копійки

На, четвер, 8 квітня, Національний банк України встановив курс гривні до долара на рівні 27,89 грн/$. Про це свідчать дані на сайті Нацбанку.

Таким чином, гривня до долара ослабшала на 6 копійок в порівнянні з попереднім банківським днем. Курс долара на 7 квітня становив 27,83 грн/$.

При цьому офіційний курс гривні до євро встановлено на рівні 33,13 грн (7 квітня курс становив 32,89 грн). Сьогодні євро на 24 копійки дорожчий ніж 7 квітня.

Офіційний курс долара та євро. Фото: скріншот з сайта НБУ

Зазначимо, що аналітик на початку тижня попереджав, що незабаром долар почне зростати.

Раніше фінансисти розповіли, що буде з курсом на початку квітня.