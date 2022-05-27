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    У світі

    Ексофіцер ЦРУ звинувачує США у війні в Україні

    Чоловік вважає, що США винні в російсько-українській війні, оскільки Сполучені Штати &laquo;спровокували Путіна&raquo; - Ексофіцер ЦРУ звинувачує США у війні в Україні
    Чоловік вважає, що США винні в російсько-українській війні, оскільки Сполучені Штати «спровокували Путіна»
    фото з відкритих джерел

    Макговерн активно дає інтерв’ю англомовним медіа та просуває кремлівські наративи

    Колишній офіцер ЦРУ Рей Макговерн звинувачує США у війні, яку розв’язала Росія проти України.

    Як повідомляє Центр протидії дезінформації, протягом останніх трьох місяців Р. Макговерн активно дає інтерв’ю англомовним медіа та просуває кремлівські наративи про «неоднозначність відповідальності Росії за те, що відбувається в Україні».

    Зокрема, колишній офіцер ЦРУ зазначає, начебто «НАТО обіцяв не поширюватись на Схід», і тому ніхто «не має в односторонньому порядку засуджувати Путіна за те, що він зробив».

    Загальний висновок, який робить Р. Макговерн, зводиться до того, що США винні в російсько-українській війні, оскільки Сполучені Штати «спровокували Путіна».

    Тим часом Центр протидії дезінформації оприлюднив три фейки від рашистів.

    До слова, нещодавно Британія виявила фабрику фейків Кремля.

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    Теги: росія окупанти США НАТО війна Україна окупація #stoprussia
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    Ексофіцер ЦРУ звинувачує США у війні в Україні