Росія запроваджує чергове валютне обмеження проти недружніх країн

Росія збирається платити іноземним православникам боргових зобов’язань держави та російського бізнесу у вітчизняній валюті. Про це свідчить указ, підписаний президентом Росії і опублікований на офіційному інтернет-порталі правової інформації.

Указ дозволяє платити за іноземними боргами в рублях тим країнам і компаніям, які підтримали антиросійські санкції, пішли з Росії через санкційні обмеження чи заборонили російському бізнесу використовувати свої розробки або товарні знаки.

Крім того, до списку тих, хто отримуватиме позичені Росії гроші рублями, будуть внесені усі компанії та фізособи, які пов’язані із так званими недружніми країнами.

Також Володимир Путін вирішив вдарити указом по усіх, хто називає війну в Україні війною – фізичні та юридичні особи, які «дискредитують російську армію», такою отримають свої кошти у рублях.

Ще одна категорія правовласників російських зобов’язань, які отримуватимуть боргові виплати у валюті країни-агресора – це ті, хто, на думку хазяїна Кремля, «у непристойній формі висловлюють неповагу до Росії, її суспільства, влади та офіційних символів».

Нагадаємо, що спікер Держдуми РФ В’ячеслав Володін заявив – оскільки мінфін США не продовжив Росії ліцензію на проведення виплат за державним боргом американським власникам суверенних облігацій країни-агресора, то Росія буде розраховуватися із такими кредиторами в рублях.

Додамо, що Росія має проблеми не тільки з валютою, а і з власною валютою. Так, Кремль збирається перестати платити пенсію жителям СНД, як зобов’язався робити це ще 1992 року. Це нібито дозволить РФ зекономити за наступні три роки 18 млрд рублів.