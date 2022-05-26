Google відключає російські компанії, які потрапили під санкції

Цифровий гігант перестане обслуговувати компанії, що підпали під санкції ЄС і США

Компанія Google повідомила кількох російських провайдерів телекомунікаційних послуг про розірвання договорів на обслуговування серверів Google Global Cache. Цифровий гігант перестане обслуговувати компанії, що підпали під санкції ЄС і США, повідомляє «Коммерсантъ».

Google встановлює сервери Global Cache, щоб знизити навантаження на магістральні мережі зв'язку та збільшити швидкість доступу користувачів до своїх сервісів (зокрема, YouTube). На цих серверах протягом певного часу зберігається контент, запитаний користувачем. Завдяки цьому провайдерам вдається знижувати обсяги транскордонного трафіку та витрати на мережну інфраструктуру.

РосЗМІ посилаються на два джерела на телекомунікаційному ринку. Про відключення серверів Google також повідомив голова юридичної компанії «Ордерком» Дмитро Галушко. За його інформацією, повідомлення отримали кілька операторів зв'язку, серед них — оренбурзький провайдер «Радіозв'язок» (працює під брендом «Фокус лайф»). Лист провайдеру направила Raiden Unlimited Company (ірландська «дочка» Google), пояснивши, що сервери відключать найближчим часом у зв'язку зі змінами правової практики.

Представник «Радіозв'язку» розповів, що ці сервери відключили 19 травня, а повідомлення надіслали за кілька днів. Таке саме повідомлення отримав провайдер «МФТІ Телеком». У листі від Google відключення пов'язали з тим, що МФТІ перебуває у списку санкцій.

Представник «Ростелекому» заявив РБК, що в компанії «не спостерігають відключень» серверів Google Global Cache. Аналогічну відповідь дали у «Мегафоні». Представник МТС сказав, що доставка трафіку з ресурсів Google здійснюється «у штатному режимі».

18 травня стало відомо, що російська «дочка» Google ініціює власне банкрутство.

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