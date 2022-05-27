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    Події в Україні

    СБУ заблокувала діяльність компанії, яка обслуговувала транспортні літаки РФ

    Відтепер РФ не зможе ремонтувати свої вантажні літаки, вироблені за ліцензію ДП &laquo;Антонов&raquo; - СБУ заблокувала діяльність компанії, яка обслуговувала транспортні літаки РФ
    Відтепер РФ не зможе ремонтувати свої вантажні літаки, вироблені за ліцензію ДП «Антонов»
    фото: wikipedia.org

    РФ не зможе ремонтувати свої вантажні літаки, вироблені за ліцензію ДП «Антонов», у жодній країні

    Служба безпеки України завадила Росії обійти раніше запроваджені санкції щодо ремонту транспортних літаків типу «Ан». Спецслужба встановила, що РФ зареєструвала фірму-«прокладку» в одній із країн Близького Сходу, яка нібито не має стосунку до Москви, йдеться у повідомленні відомства.

    Це дозволило б окупантам цілком «легально» обслуговувати важкі транспортні літаки по всьому світу. Втім, завдяки роботі СБУ на випередження, профільні українські відомства скасували дію сертифікату техобслуговування для іноземного «посередника» країни-агресора.

    Відтепер РФ не зможе ремонтувати свої вантажні літаки, вироблені за ліцензію ДП «Антонов», у жодній країні.

    Це суттєво вдарить по логістиці окупантів, оскільки вони використовували понад десять важких суден типу «Ан-124» для перевезення особового складу і важкої броньованої техніки в ході повномасштабного вторгнення на територію України.

    Раніше СБУ викрила сина колишнього нардепа на підтримці окупантів.

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    Теги: росія окупанти СБУ санкції війна літак Україна окупація #stoprussia
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    СБУ заблокувала діяльність компанії, яка обслуговувала транспортні літаки РФ