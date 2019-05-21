Німеччина надасть 82 млн євро на реформи в Україні



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Церемонія підписання відповідної угоди пройшла в Києві

Протокол про виділення коштів підписали 20 травня

Німеччина виділить на проведення реформ в Україні в поточному році 82 млн євро.

Про це написав посол України в Німеччині Андрій Мельник у Twitter.

«Берлін виділяє Україні технічну і фінансову допомогу на реформи в розмірі 82 млн євро», - зазначив він.

За даними Мельника, церемонія підписання відповідної угоди пройшла в Києві.

«Чудовий подарунок Німеччини до інавгурації президента», - зазначив посол.

Чудовий подарунок Німеччини до інавгурації Президента @VoZelenskiy: Берлін виділяє Україні технічну та фінансову допомогу у розмірі 82 млн. євро на вітчизняні реформи у 2019 році! Сьогодні у Києві підписується протокол! Danke Deutschland @RegSprecher @BMZ_Bund @giz_gmbh pic.twitter.com/QY3NCjpL1u — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) 20 травня 2019 р.

Нагадаємо, Комітет з асигнувань Палати представників американського Конгресу затвердив проект закону, який передбачає $445,7 млн підтримки для України по лінії Державного департаменту США, USAID та інших структу.