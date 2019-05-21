  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Економіка та фінанси

    Німеччина надасть 82 млн євро на реформи в Україні

    • Розсилка
    Церемонія підписання відповідної угоди пройшла в Києві - Німеччина надасть 82 млн євро на реформи в Україні
    Церемонія підписання відповідної угоди пройшла в Києві

    Протокол про виділення коштів підписали 20 травня

    Німеччина виділить на проведення реформ в Україні в поточному році 82 млн євро.

    Про це написав посол України в Німеччині Андрій Мельник у Twitter.

    «Берлін виділяє Україні технічну і фінансову допомогу на реформи в розмірі 82 млн євро», - зазначив він.

    За даними Мельника, церемонія підписання відповідної угоди пройшла в Києві.

    «Чудовий подарунок Німеччини до інавгурації президента», - зазначив посол.

    Нагадаємо, Комітет з асигнувань Палати представників американського Конгресу затвердив проект закону, який передбачає $445,7 млн підтримки для України по лінії Державного департаменту США, USAID та інших структу.

    Читайте також
    реформа Німеччина посол Андрій Мельник фінанси Twitter Берлін
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ