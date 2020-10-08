Посадовця поліції Київщини викрили на хабарі в 500 тис. грн



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Правоохоронця затримано під час одержання ним частини неправомірної вигоди Фото: Київська міська прокуратура

Правоохоронець вимагав кошти за закриття кримінального провадження

Київською міською прокуратурою спільно з працівниками теруправління Державного бюро розслідувань та СБУ затримано заступника начальника відділення поліції - начальника слідчого відділення поліції в Київській області на одержанні 400 тисяч гривень неправомірної вигоди.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури.

За версією слідства, працівник правоохоронного органу вимагав від громадянина неправомірну вигоду у розмірі 500 тисяч гривень за непритягнення до кримінальної відповідальності за шахрайство, вчинене у великих розмірах, та закриття кримінального провадження.

Правоохоронця затримано «на гарячому» під час одержання ним частини неправомірної вигоди у розмірі 400 тисяч гривень.

Наразі вирішується питання повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу.

Досудове розслідування здійснюється за супроводження Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції.

Нагадаємо, нещодавно слідчі Державного бюро розслідувань затримали одного із керівників слідчого відділу Дарницького управління поліції в Києві після одержання ним неправомірної вигоди.