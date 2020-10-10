Лідер профспілки гірників вимагає від уряду звільнити голову НКРЕКП Тарасюка



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На початку жовтня НАЗК відкрило справу проти голови НКРЕКП Валерія Тарасюка через наявний в нього конфлікт інтересів

Факти щодо сімейного бізнесу Тарасюка виявила тимчасова слідча комісія, яка розслідує причини кризи на енергоринку, - Волинець

Голова Незалежної профспілки гірників, народний депутат Михайло Волинець звернувся до Окружного адмінсуду Києва з вимогою до Кабінету міністрів звільнити голову тарифного регулятора Валерія Тарасюка через корупцію довкола його сімейного енергетичного бізнесу. Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook у відповідь на звинувачення НКРЕКП на адресу групи народних депутатів.

«Даремно підривники енергетичної безпеки, які працюють на російську економіку, сподіваються, що ми закриватимемо очі на їхню діяльність. З точністю до навпаки – сьогодні звернувся до Окружного адміністративного суду м. Києва із позивною заявою до Кабінету міністрів про визнання бездіяльності уряду протиправною та зобов’язання щодо прийняття розпорядження про звільнення голови НКРЕКП Валерія Тарасюка», – повідомив Волинець.

Він додав, що керівництво НКРЕКП заявило про начебто тиск відразу після того як Нацагентство з запобігання корупції розпочало розслідування щодо голови комісії Валерія Тарасюка через бізнес його сім’ї в електроенергетиці.

«Варто було виявити та оприлюднити інформацію щодо конфлікту інтересів у очільника регулятора НКРЕКП, конкретно – виявити енергетичний родинний бізнес Валерія Тарасюка, як нацкомісія накинулася зі звинуваченнями на мене та моїх колег по фракції Валентина Наливайченка та Олексія Кучеренка», - зазначив Волинець.

Депутат додав, що факти щодо сімейного бізнесу Тарасюка виявила тимчасова слідча комісія, яка розслідує причини кризи на енергоринку.

Нагадаємо, на початку жовтня НАЗК відкрило справу проти голови НКРЕКП Валерія Тарасюка через наявний в нього конфлікт інтересів. Зокрема мова йде про енергетичний бізнес його рідного брата Артема Тарасюка компанію «Еф енд Ем Україна», яка під час роботи Тарасюка в НКРЕКП працювала на ринку електроенергії і була контрагентом ряду державних підприємств енергетичного сектору.

Окрім того депутати – члени ТСК встановили, що після 2014 року Тарасюк регулярно відвідував Росію, в тому числі прямим залізничним сполученням Київ-Москва влітку 2018 року.