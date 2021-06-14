НКРЕКП обіцяє відреагувати на цінові махінації трейдерів

НКРЕКП стверджує, що основною причиною рекордних збитків держкомпаній стала «велика водність у річці Дніпро»

НКРЕКП пообіцяло все-таки припинити цінові махінації і схеми на ринку електроенергії на найближчому засіданні 16 червня.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби комісії.

«Регулятор планує, на найближчому засіданні, що відбудеться 16 червня, обговорити проєкти необхідних рішень, зокрема, щодо можливості перегляду цінових обмежень на ринку», – йдеться в повідомлені комісії.

НКРЕКП продовжує наполягати, що цінові махінації трейдерів не мали визначального значення в критичному падінні цін в травні 2021 року. А основною причиною рекордних збитків державних компаній в травні стала «велика водність у річці Дніпро».

«Аналіз ринку свідчить, що профіцит електроенергії виник за рахунок сезонного зниження споживання, суттєвого зростання притоку води у р. Дніпро, що спричинило збільшення пропозицій електроенергії, виробленої гідроелектростанціями, а також збільшенням виробітку електроенергії з відновлювальних джерел», – зазначили в комісії.

Нагадаємо, наприкінці травня Міністерство енергетики закликало НКРЕКП припинити схеми і махінації з цінами на ринку електроенергії, які призвели до мільярдних збитків Енергоатому та інших державних компаній.

НКРЕКП визнала, що на ринку існують махінації з цінами лише 2 червня, однак відмовилася їх зупинити за вимогою Міненерго.

10 червня Міненерго повторно закликало НКРЕКП припинити махінації, однак у відповідь голова комісії Валерій Тарасюк звинуватив держкомпанію «Енергоатом» у неефективності, а Міненерго у непрофесійності.