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    Економіка та фінанси

    НКРЕКП обіцяє відреагувати на цінові махінації трейдерів

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    НКРЕКП обіцяє відреагувати на цінові махінації трейдерів

    НКРЕКП стверджує, що основною причиною рекордних збитків держкомпаній стала «велика водність у річці Дніпро»

    НКРЕКП пообіцяло все-таки припинити цінові махінації і схеми на ринку електроенергії на найближчому засіданні 16 червня.

    Про це йдеться в повідомленні прес-служби комісії.

    «Регулятор планує, на найближчому засіданні, що відбудеться 16 червня, обговорити проєкти необхідних рішень, зокрема, щодо можливості перегляду цінових обмежень на ринку», – йдеться в повідомлені комісії.

    НКРЕКП продовжує наполягати, що цінові махінації трейдерів не мали визначального значення в критичному падінні цін в травні 2021 року. А основною причиною рекордних збитків державних компаній в травні стала «велика водність у річці Дніпро».

    «Аналіз ринку свідчить, що профіцит електроенергії виник за рахунок сезонного зниження споживання, суттєвого зростання притоку води у р. Дніпро, що спричинило збільшення пропозицій електроенергії, виробленої гідроелектростанціями, а також збільшенням виробітку електроенергії з відновлювальних джерел», – зазначили в комісії.

    Нагадаємо, наприкінці травня Міністерство енергетики закликало НКРЕКП припинити схеми і махінації з цінами на ринку електроенергії, які призвели до мільярдних збитків Енергоатому та інших державних компаній.

    НКРЕКП визнала, що на ринку існують махінації з цінами лише 2 червня, однак відмовилася їх зупинити за вимогою Міненерго.

    10 червня Міненерго повторно закликало НКРЕКП припинити махінації, однак у відповідь голова комісії Валерій Тарасюк звинуватив держкомпанію «Енергоатом» у неефективності, а Міненерго у непрофесійності.

    Теги: НКРЕКП Міненерго Енергоатом
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    НКРЕКП обіцяє відреагувати на цінові махінації трейдерів