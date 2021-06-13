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    Махінації НКРЕКП з цінами на енергоринку загрожують енергосистемі – Федерація роботодавців ПЕК

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    У травні 2021 ціна на оптовому ринку електроенергії опустилася до рекордно низького значення - Махінації НКРЕКП з цінами на енергоринку загрожують енергосистемі – Федерація роботодавців ПЕК
    У травні 2021 ціна на оптовому ринку електроенергії опустилася до рекордно низького значення
    Фото: bankruptcy-ua.com

    Бездіяльність НКРЕКП може поставити під загрозу підготовку до опалювального сезону 2021-2022, переконані у Федерації

    Федерація роботодавців паливно-енергетичного комплексу закликала НКРЕКП невідкладно припинити можливість для махінацій на зловживань з цінами на оптовому ринку електричної енергії. Про це йдеться в листі Федерація до регулятора, опублікованому на сайті компанії.

    «Маніпуляції окремих учасників ринку з перепродажу електричної енергії за демпінговими цінами, призвели до викривлення ринкових індикативів та збільшення обсягів небалансів електричної енергії, а також зниження ліквідності РДН», – сказано в листі.

    Федерація роботодавців зазначає, що бездіяльність НКРЕКП може поставити під загрозу підготовку до опалювального сезону 2021-2022.

    «Такі дії призводять не лише до погіршення фінансово-економічного стану виробників електричної енергії, а й унеможливлює своєчасне проведення ремонтних робіт генеруючих компаній, та ставить під загрозу зриву підготовку ними до осінньо-зимового періоду 2021-2022.

    ФРУПЕК направила НКРЕКП перелік заходів, які дозволять зупинити зловживання, запобігти подальшим маніпуляціям та спотворенням цінової політики на ринку електричної енергії.

    Нагадаємо, в травні 2021 ціна на оптовому ринку електроенергії опустилася до рекордно низького значення. В окремі дні ціни падали до 43-44 коп./кВт год. Причиною стали махінації групи трейдерів. НКРЕКП офіційно визнала махінації лише 2 червня після звернень Міністерства енергетики.

    Однак комісія офіційно відмовилася змінювати правила роботи ринку для припинення таких махінацій, обмежившись наміром в ручному режимі слідувати за трейдерами. Всі пропозиції Міністерства енергетики комісією були проігноровані.

    За розрахунками експертів, тільки в травні, через цінові махінацій трейдерів при мовчазній згоді НКРЕКП, державний «Енергоатом» недоотримав 120 млн євро (4 млрд грн), що дорівнює третині всього бюджету компанії на капітальні інвестиції.

    Теги: НКРЕКП інвестиції ціни Енергоатом
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    Махінації НКРЕКП з цінами на енергоринку загрожують енергосистемі – Федерація роботодавців ПЕК