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    Економіка та фінанси

    В Україні можуть значно підвищити ціну на газ. У Міненерго назвали причини

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    Росія штучно стримує європейський ринок і не поставляє ті обсяги, які потрібні Європі зараз - В Україні можуть значно підвищити ціну на газ. У Міненерго назвали причини
    Росія штучно стримує європейський ринок і не поставляє ті обсяги, які потрібні Європі зараз
    Фото: з відкритих джерел

    Вартість блакитного палива зросте, якщо Росія вирішить перервати транзит блакитного палива через Україну

    Ціну на газ в Україні можуть підвищити. Це трапиться, якщо Російська Федерація вирішить перервати транзит блакитного палива через Україну. Про це радник міністра енергетики Олена Зеркаль заявила в ефірі телеканалу «Україна 24».

    За її словами, Росія штучно стримує європейський ринок і не поставляє ті обсяги, які потрібні Європі зараз.

    «Була холодна весна, зараз треба все наповнювати, і ціни на газ дуже високі. А якими вони будуть взимку – ніхто не знає», – розповіла радник міністра.

    В умовах переривання транзиту газу через територію України цієї зими, за словами Олени Зеркаль, «для нас це буде дуже відчутно, перш за все в плані того, що ми отримаємо дуже дорогий газ».

    «Зараз ми можемо постачати газ так званим віртуальним шляхом, тобто віртуальний реверс, коли йде обмін газу, і так працює в усьому світі. Якщо не буде транзиту, то нам доведеться фактично фізично постачати газ з Європи, і витрати на постачання газу значно збільшаться», – зазначила Зеркаль.

    Як відомо, середня ціна імпортного природного газу в Україні в травні 2021 року зросла на 13,6% у порівнянні з квітнем і склала 291,72 дол. за тисячу кубометрів.

    Також в Україні тарифи на опалення збільшаться на 40%. Також подорожчає і гаряча вода. Це станеться внаслідок перерахунку ціни на газ.

    До слова, нарахування за житлово-комунальні послуги з урахуванням електроенергії в квітні 2021 року склали 17,8 млрд грн. Це на 56,1% більше, ніж у квітні минулого року (11,4 млрд грн).

    Напередодні парламент Німеччини відхилив резолюцію для протидії «Північному потоку-2».

    Натомість Росія заявила, що у п’ятницю почне качати газ у «Північний потік-2».

    Як писав раніше «Главком», Сполучені Штати Америки мають намір зробити «все можливе», щоб газопровід «Північний потік-2» не став політичною зброєю Москви.

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    Теги: Росія газ тарифи вода Міненерго ринок ціни опалення транзит Україна послуги весна Олена Зеркаль радник
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    В Україні можуть значно підвищити ціну на газ. У Міненерго назвали причини