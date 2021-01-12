Нові правила оформлення субсидій: що змінилося з 1 січня

З 1 січня 2021 року змінилися правила оформлення субсидій

Наразі в Україні житлову субсидію отримують понад 3,1 млн домогосподарств

Від початку 2021 року у зв’язку з децентралізацією змінюються підходи щодо реалізації жителями територіальних громад права на соціальний захист.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства соціальної політики.

Що змінилось:

з 1 січня 2021 року всі звернення щодо призначення різних видів соціальної допомоги, пільг, субсидій та компенсацій громадяни мають подавати через «фронт-офіси» територіальної громади, які в свою чергу забезпечують їх передачу до органів соціального захисту населення райдержадміністрацій;

виняток становлять лише документи, що надсилаються поштою або подаються в електронному вигляді.

Для виконання цієї функції у структурі виконавчого органу територіальної громади має бути утворено структурний підрозділ з питань соціального захисту населення або визначено відповідних уповноважених посадових осіб.

Функція таких соціальних «фронт-офісів» у територіальних громадах може забезпечуватися безпосередньо посадовими особами структурного підрозділу з питань соціального захисту населення, адміністраторами центру надання адміністративних послуг або в режимі віддалених робочих місць у старостатах.

Наразі в Україні житлову субсидію отримують понад 3,1 млн домогосподарств, при цьому середній розмір нарахувань їм за місяць становить близько 1633 грн.

На сьогодні розмір обов’язкової частини платежу за послуги для кожної сім’ї визначається індивідуально за єдиною формулою і залежить виключно від розміру середньомісячного сукупного доходу домогосподарства в розрахунку на одну особу.

У грудні 2020 року урядом було прийнято кілька рішень щодо спрощення порядку надання житлових субсидій на оплату житлово-комунальних послуг, зокрема:

надано можливість отримувати житлову субсидію домогосподарствам, у складі яких є особи, що офіційно працюють за кордоном у країнах, з якими Україною не укладено договорів про соціальне забезпечення, або перебувають за кордоном у період догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку;

надано право на отримання житлової субсидії на загальних підставах особам, які набули право власності на житло протягом 12 місяців перед зверненням за призначенням субсидії, зокрема, шляхом успадкування, та особам, які не мають доходів і відповідно до законодавства звільнені від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (до того житлова субсидія їм могла призначатися лише за рішенням комісії);

при встановленні права осіб на отримання житлової субсидії урахування перевищення граничної величини відбуватиметься не за показниками опалюваної площі житлового приміщення, а його загальної площі, – це дасть змогу автоматизувати процес отримання даних з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, оскільки в базах даних державних органів влади немає інформації про розміри опалюваної площі приміщень;

розширено перелік каналів інформаційної взаємодії між АТ «Ощадбанк» та одержувачами пільг і житлових субсидій шляхом використання месенджерів.

Ще одним рішенням уряду було врегульовано питання призначення житлових субсидій в частині спрощення оформлення субсидії для осіб, які отримують допомогу по частковому безробіттю у зв’язку із запровадженням карантину.