У Кабміні заспокоїли: одержувачі субсидій не відчують підвищення тарифів на електроенергію

На сьогоднішній день майже 1.8 млн сімей користується пільгами при оплаті за комунальні послуги

Отримувачі субсидій не відчують підвищення тарифів, а тим, кому буде складно оплачувати ЖКП, можуть звернутися для оформлення субсидії. Про це повідомили у пресслужбі Мінсоцполітики.

«При діючій системі надання субсидії всі 3.1 млн домогосподарств, які отримують субсидію, жодним чином не відчують підвищення тарифів, оскільки це покриється збільшеним розміром субсидії. Ті домогосподарства, які раніше не користувались субсидіями, але при зростанні витрат на комуналку їм складно оплачувати ЖКП, можуть звернутися за оформленням субсидії, у тому числі, дистанційно через веб-сайт або заповнивши заяву і декларацію і відправивши її поштою до органу соціального захисту населення», — йдеться у повідомленні.

У міністерстві додали, що майже 1.8 млн сімей користується пільгами при оплаті ЖКП і мають знижку від 25 до 100 відсотків залежно від категорії пільговика.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України відмінив пільгову ціну на електроенергію для населення з 1 січня. І якщо нині ціна на електроенергію для населення складає 90 копійок за перші 100 кВт-год, то з 1 січня 2020 року вона зросте 1,68 грн за 1 кВт-год. За даними Міністерства енергетики, тариф для населення в грудні 2020 року навіть не покриває витрати на доставку електроенергії від електростанцій до кінцевих споживачів.

Як повідомлялося, держбюджет за 11 місяців звели з дефіцитом у майже 120 млрд грн.

До слова, голова Ради НБУ Богдан Данилишин вважає, що Україна наступного року потребувати рекордних запозичень.