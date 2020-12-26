Відмовили у субсидії. Фахівці розповіли, як довести державі, що ти маєш право на допомогу

З повним пакетом документів можна звертатися до юристів

Жінка залишилась без роботи через коронавірус і без допомоги держави

Киянці Валентині відмовили у субсидії через зарплату – меншу за мінімальну. Чи варто опускати руки, якщо вам відмовили, і що робити, аби поборотися за субсидію, – дізналась кореспондент «Сьогодні» Олена Катренко.

Валентина через карантин опинилася без доходу. Аби перезимувати й не влазити в борги, звернулася по субсидію. За два місяці дістала офіційну відмову. Причина – її заробітна плата менша від мінімальної.

У Міністерстві соціальної політики пояснюють: ті, хто не сплачує податків та єдиного соціального внеску, не можуть розраховувати на державну допомогу. Проте кожен випадок індивідуальний. Тому остаточні рішення ухвалюють спеціальні комісії на місцях. Житлова субсидія може призначатися за рішенням комісій, утворених районними державними адміністраціями, виконавчими органами міських, районних у містах рад на підставі акта обстеження матеріально-побутових умов проживання.

З перевіркою приходили і до пані Валентини. Свіжого ремонту чи нових меблів в акт перевірки комісія не внесла. Тож чому дістала відмову – киянка не розуміє.Та опускати рук не варто, каже адвокатиня Наталія Гнатуш. Треба вимагати ще протоколу рішення комісії.

«Вони повинні обґрунтувати, посилаючись на норми закону та на інші нормативні документи», – пояснює Гнатуш.

З повним пакетом документів можна звертатися до юристів. Головне – порахувати, чи не стануть послуги правників дорожчими, ніж сама субсидія. Адже поборотись – це щонайменше 6000 гривень.

В управлінні, куди подають документи, аби отримати допомогу від держави, пані Валентині пропонують написати заяву на отримання протоколу. Заяву прийняли та за 10 днів пообіцяли надати результат.

Нагадаємо, у 2021 році в Україні заплановано п’ять етапів підвищення пенсій, перерахунки почнуться вже з 1 січня. Практично всі пенсіонери отримають протягом року підвищення.

Як повідомлялося, пенсійний фонд України 24 грудня 2020 року, згідно із затвердженим графіком, завершив фінансування пенсій за місяць. В останній день перераховано 2,9 млрд гривень.