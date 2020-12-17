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    Економіка та фінанси

    Змінено порядок надання субсидій і пільг на оплату комуналки

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    Змінено порядок надання субсидій і пільг на оплату комуналки

    Кабмін прийняв новий порядок нарахування допомоги при оплаті комунальних послуг

    У середу, 16 грудня 2020 року, на засіданні уряду було прийнято рішення про зміну порядку надання житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг.

    Про це повідомляє пресслужба Міністерства соціальної політики України.

    Так, удосконалено порядок надання житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг:

    • надана можливість отримувати субсидію домогосподарствам, в складі яких є особи, які офіційно працюють за кордоном в країнах, з якими Україна не уклала договорів про соціальне забезпечення, або перебувають за кордоном в період догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку;
    • надано право на отримання житлової субсидії на загальних підставах особам, які набули право власності на житло протягом 12 місяців перед зверненням за призначенням субсидії, зокрема, шляхом успадкування, і особам, які не мають доходів, які відповідно до законодавства звільнені від сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (в даний час житлова субсидія їм може призначатися тільки за рішенням комісії);
    • розширено перелік каналів інформаційної взаємодії між АТ «Ощадбанк» та одержувачами пільг і житлових субсидій шляхом використання месенджерів;
    • встановлений порядок повернення надміру (помилково) сплачених громадянам пільг і житлових субсидій у грошовій безготівковій формі.
     Читайте також: Субсидії доведеться повертати: що чекає українців у 2021 році
    Теги: Кабмін Ощадбанк субсидія комуналка житло
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