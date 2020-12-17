Змінено порядок надання субсидій і пільг на оплату комуналки

Кабмін прийняв новий порядок нарахування допомоги при оплаті комунальних послуг

У середу, 16 грудня 2020 року, на засіданні уряду було прийнято рішення про зміну порядку надання житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства соціальної політики України.

Так, удосконалено порядок надання житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг:

надана можливість отримувати субсидію домогосподарствам, в складі яких є особи, які офіційно працюють за кордоном в країнах, з якими Україна не уклала договорів про соціальне забезпечення, або перебувають за кордоном в період догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку;

надано право на отримання житлової субсидії на загальних підставах особам, які набули право власності на житло протягом 12 місяців перед зверненням за призначенням субсидії, зокрема, шляхом успадкування, і особам, які не мають доходів, які відповідно до законодавства звільнені від сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (в даний час житлова субсидія їм може призначатися тільки за рішенням комісії);

розширено перелік каналів інформаційної взаємодії між АТ «Ощадбанк» та одержувачами пільг і житлових субсидій шляхом використання месенджерів;