Змінено порядок надання субсидій і пільг на оплату комуналки
Кабмін прийняв новий порядок нарахування допомоги при оплаті комунальних послуг
У середу, 16 грудня 2020 року, на засіданні уряду було прийнято рішення про зміну порядку надання житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства соціальної політики України.
Так, удосконалено порядок надання житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг:
- надана можливість отримувати субсидію домогосподарствам, в складі яких є особи, які офіційно працюють за кордоном в країнах, з якими Україна не уклала договорів про соціальне забезпечення, або перебувають за кордоном в період догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку;
- надано право на отримання житлової субсидії на загальних підставах особам, які набули право власності на житло протягом 12 місяців перед зверненням за призначенням субсидії, зокрема, шляхом успадкування, і особам, які не мають доходів, які відповідно до законодавства звільнені від сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (в даний час житлова субсидія їм може призначатися тільки за рішенням комісії);
- розширено перелік каналів інформаційної взаємодії між АТ «Ощадбанк» та одержувачами пільг і житлових субсидій шляхом використання месенджерів;
- встановлений порядок повернення надміру (помилково) сплачених громадянам пільг і житлових субсидій у грошовій безготівковій формі.