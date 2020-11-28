Новий керівник «Укрзалізниці» перефарбує всі вагони (фото)

Володимир Жмак анонсував реформу у темних кольорах

Призначений 26 серпня головою правління «Укрзалізниці» Володимир Жмак планує перефарбувати вагони українських пасажирських поїздів. За словами службовця, таке рішення він прийняв, поспілкувавшись з провідниками.

«Після того, як порадилися з провідниками, вирішили змінити і фарбування вагонів: світлий фон – на темний. Нові кольори - не лише гарно, а й практично. Провідники результатом задоволені», – написав Жмак на своїй сторінці у Facebook.

Він також повідомив, що у вагонах будуть встановлюватись камери, замінюватись поручні, облаштовуватися полички для мобільних телефонів і USB-розетки.

Нагадаємо, що раніше в «Укрзалізниці» повідомили про намір відновити продаж кави та чаю у поїздах. Напої будуть подавати в одноразовому посуді. А ціна кави і чаю не зміниться, за стакан напою потрібно буде заплатити 10 гривень.