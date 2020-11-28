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    Економіка та фінанси

    Новий керівник «Укрзалізниці» перефарбує всі вагони (фото)

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    Голова правління &laquo;Укрзалізниці&raquo; Володимир Жмак - Новий керівник «Укрзалізниці» перефарбує всі вагони (фото)
    Голова правління «Укрзалізниці» Володимир Жмак
    Фото Економічна правда

    Володимир Жмак анонсував реформу у темних кольорах

    Призначений 26 серпня головою правління «Укрзалізниці» Володимир Жмак планує перефарбувати вагони українських пасажирських поїздів. За словами службовця, таке рішення він прийняв, поспілкувавшись з провідниками.

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    Новий керівник «Укрзалізниці» перефарбує всі вагони (фото)
    Новий керівник «Укрзалізниці» перефарбує всі вагони (фото)
    Новий керівник «Укрзалізниці» перефарбує всі вагони (фото)
    Новий керівник «Укрзалізниці» перефарбує всі вагони (фото)

    «Після того, як порадилися з провідниками, вирішили змінити і фарбування вагонів: світлий фон – на темний. Нові кольори - не лише гарно, а й практично. Провідники результатом задоволені», – написав Жмак на своїй сторінці у Facebook.

    Він також повідомив, що у вагонах будуть встановлюватись камери, замінюватись поручні, облаштовуватися полички для мобільних телефонів і USB-розетки.

    Нагадаємо, що раніше в «Укрзалізниці» повідомили про намір відновити продаж кави та чаю у поїздах. Напої будуть подавати в одноразовому посуді. А ціна кави і чаю не зміниться, за стакан напою потрібно буде заплатити 10 гривень.

    Теги: Укрзалізниця Facebook
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