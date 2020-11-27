В українських поїздах знову з’являться чай та кава

Вартість чаю, кави і води у пляшці (0,5 л) не зміниться - 10 грн

Напої розливатимуть в одноразові склянки

В українських потягах знову можна буде придбати чай або каву. Продаж напоїв почнеться вже з 1 грудня. Таке рішення прийнято через численні прохання пасажирів, повідомляє пресслужба «Укрзалізниці».

«З 1 грудня 2020 року «Укрзалізниця» оновлює реалізацію чайно-кавової продукції в пасажирських поїздах. Таке рішення прийнято через численні звернення і побажання пасажирів повернути чай і каву», - йдеться в повідомленні.

Компанія надаватиме послуги відповідно до санітарно-гігієнічних та протиепідемічних норм. Так, напої реалізовуватимуть в одноразовому посуді - гофрованих склянках ємністю 250 мл.

Вартість чаю, кави і води у пляшці (0,5 л) не зміниться - 10 грн.

«Замовити і оплатити напої можна буде при оформленні проїзних квитків онлайн», - йдеться в повідомленні прес-служби.

Також у поїздах можна буде купити і іншу продукцію - печиво, вафлі, снеки в індивідуальній упаковці.

Відзначається, що «Укрзалізниця» також опрацьовує можливість забезпечення пасажирів повноцінним харчуванням під час поїздок.