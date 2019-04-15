«Укрзалізниця» призначила два додаткові потяги за результатами опитування у Facebook



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Загалом в опитуванні на сторінці АТ «Укрзалізниця» у Facebook на момент підбиття підсумків взяли участь 2162 респонденти

Обидва потяги прямуватимуть до Львова

«Укрзалізниця» призначила два додаткових поїзди на час Великодніх свят за підсумками опитування у соціальній мережі Facebook. Обидва потяги прямуватимуть до Львова.

Про це повідомляє прес-служба Укрзалізниці.

«Загалом в опитуванні на сторінці АТ «Укрзалізниця» у Facebook на момент підбиття підсумків взяли участь 2162 респонденти. З них 320 користувачів висловилися за додаткові поїзди до Львова. Майже на сотню менше голосів віддано за призначення поїздів до Івано-Франківська», — повідомляють в «Укрзалізниці».

Там визнають, що опитування, проведене у соціальній мережі не можуть вважатися репрезентативними, проте фахівці компанії візьмуть їх до уваги під час наступних перевезень пасажирів, особливо у часи пікових подорожей залізницею.

«Загалом на Великодні та травневі свята Укрзалізниця вже призначила 23 додаткові поїзди та додаткові рейси 5 цілорічним поїздам. Зокрема, це поїзди до Львова, Ковеля, Ужгорода, Чернівців, Хмельницького, Жмеринки, Миколаєва, Одеси, Херсона, Дніпра, Кривого Рога, Харкова, Покровська, Запоріжжя, Бахмута, Кременчука, Шостки, Черкас, Вінниці та інших міст», — додають в «Укрзалізниці».

Нагадаємо, на українській залізниці обмежать вагу багажу до 50 кг. Тепер зайти в вагон можна буде лише з багажем, загальна вага якого не перевищує 50 кг.

Також супроводжуючі особи людей з інвалідністю зможуть купити квиток за пільговою ціною лише в тому випадку, якщо під час поїздки вони будуть їх супроводжувати. Якщо особа, яка супроводжує дитину з інвалідністю віком до 6-ти років оформляє пільговий квиток, то заняття окремого місця не передбачається.

Як повідомлялося, «Укрзалізниця» призначила ще 19 додаткових поїздів на Великдень.