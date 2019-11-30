Новий механізм монетизації субсидій на комуналку. Хто, як і де має право отримати компенсацію на оплату комунальних послуг



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Все, що потрібно знати про субсидії та нову систему їхньої виплати

З 1 жовтня в Україні почав діяти новий механізм монетизації субсидій на житлово-комунальні послуги. Відтепер ті громадяни, яким було призначено субсидії, зможуть отримувати їх у вигляді готівкових та безготівкових виплат. Якщо сума у платіжках за комуналку буде за опалювальний період менша, ніж розмір субсидії, українці зможуть одержувати різницю готівкою та витрачати на власний розсуд.

Обов’язком будь-якої держави є забезпечення якісних умов життя свого населення, встановлення і дотримання норм соціальних гарантій, а також посилений захист тих громадян, які цього особливо потребують. Однією з форм цього захисту є допомога від держави в одному з найболючіших для українців питань – оплата комунальних послуг, а саме призначення житлових субсидій.

Сайт ZIK розповів все, що потрібно знати про субсидії та нову систему їхньої виплати: хто має право отримати компенсацію на оплату комуналки, в якій формі, а також як розрахувати суму цієї допомоги.

Субсидії ЖКП – що це і для чого вони потрібні

Відповідно до Закону України, державні соціальні гарантії – це встановлені законом мінімальні розміри фінансових виплат (оплата праці, пенсії, соціальна допомога тощо), які мають забезпечувати рівень життя не нижчий від прожиткового мінімуму.

Однією зі сфер державних соціальних гарантій є житлово-комунальне обслуговування. Конкретними повноваження держави в цій галузі є зокрема встановлення норм споживання на основі фактичного обсягу споживаних житлово-комунальних послу і дотримання принципу соціальної справедливості.

Тож, з метою забезпечити право українців користуватися у необхідному обсязі комунальними послугами та при цьому не порушувати встановлені норми прожиткового мінімуму, держава надає окремим громадянам субсидії на житлово-комунальні послуги.

Субсидія – це державна адресна безготівкова допомога сім’ї, яка надається для погашення витрат з оплати житлово-комунальних послуг.

Право на отримання житлових субсидій мають сім’ї, у яких сума оплати ЖКП вища за визначений для них обов’язковий платіж.

Субсидія призначається на основі єдиних соціальних норм житла та нормативів споживання ЖКП.

Розмір обов’язкового платежу залежить від доходів та розраховується індивідуально для кожної окремої сім’ї.

Формула для розрахунку розміру обов’язкового платежу за ЖКП для домогосподарства:

Середньомісячний сукупний дохід сім’ї / Кількість членів сім’ї = Середньомісячний дохід на одного члена сім’ї;

Середньомісячний дохід на одного члена сім’ї / Прожитковий мінімум (1853 грн) = Результат;

Результат / 2 × 15% = Відсоток платежу на одну особу;

Середньомісячний сукупний дохід сім’ї × Відсоток платежу на одну особу = Розмір обов’язкового платежу.

Хто має право на субсидію та яким буде її приблизний розмір розрахуємо на прикладі уявної сім’ї. Родина Петренків із трьох осіб проживає у квартирі, площею 63 м2. Сукупний середньомісячний дохід родини складає 11 тисяч гривень. Родина проживає у багатоквартирному будинку, в якому встановлено лічильник на опалення. Нарахована сума до сплати за послуги ЖКП в опалювальний період для їхнього домогосподарства межах норм складає 3625 грн.

Розрахуємо щомісячний обов’язковий платіж за послуги ЖКП:

11 000/3 = 3666 грн;

3666/1853 = 1,98;

1,98/2 × 15% = 14,8%;

11 000 × 14,8% = 1628 грн

Як ми бачимо, фактична сума, нарахована до сплати за послуги ЖКП, більша за розмір обов’язкового платежу, тож приблизна субсидія, на як має право родина становить 2000 грн.

Рішення про призначення субсидій приймає спеціальна комісія, яка враховує доходи сім’ї, соціально-побутові умови, наявність дорогих речей, автомобілів тощо.

Для призначення субсидії громадяни мають звернутися до органу соціального захисту населення за місцем своєї реєстрації. У сільській місцевості приймання заяв з необхідними документами для призначення субсидій та передачу їх відповідним органам здійснюють уповноважені особи, які визначаються виконавчими органами сільських і селищних рад.

При цьому громадянин надає:

– заяву про призначення житлової субсидії (за встановленою формою),

– декларацію про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії (за встановленою формою),

– договір найму (оренди) житла (за наявності),

– довідки про доходи (у разі зазначення у декларації доходів, інформація про які відсутня в ДФС, ПФУ)

Заява і декларація можуть бути надіслані поштою або в електронному вигляді з використанням інформаційних систем.

Орган соціального захисту населення може запропонувати особі, яка звертається за призначенням житлової субсидії, подати додаткові документи, які необхідні для розгляду комісією.

Перевага у призначенні субсидій надається тим родинам, які перебувають у найбільш скрутному становищі.

Слід зауважити, що з травня 2020 року формула розрахунку суми обов’язкового платежу змінюється: розрахунок відсотку платежу на одну особу буде містити множення на 20%, замість 15%.

Як працює нова система виплат субсидій на ЖКП

З 1 жовтня 2019 року в Україні запроваджена монетизація пільг на оплату житлово-комунальних послуг. Якщо раніше пільговики отримували платіжки, в яких уже було враховано суму субсидії, то відтепер цю матеріальну допомогу можна отримувати готівкою або у безготівковій формі.

Що означає монетизація субсидій на сплату ЖКП?

З листопада цього року держава почала кожній людині окремо готівкою чи у безготівковій формі виплачувати кошти на оплату комунальних послуг.

Як отримати гроші на оплату ЖКП?

Держава переказує суму, що відповідає розміру призначеної субсидії, на рахунок пільговика в Ощадбанку. Готівкою пільговик може отримувати виплату субсидій на ЖКП, якщо він до 15 жовтня 2019 року подавав до органу соціального захисту відповідну заяву. Пільговики, які не написали таку заяву, будуть мати безготівковий рахунок.

Як тепер здійснювати пільгову оплату комунальних послуг?

Пільговик, який отримав готівку, сплачує за спожиті комунальні послуги повну суму платіжки.

При безготівковій формі виплати пільг частину платежів здійснює «Ощадбанк», іншу частину споживач сплачує самостійно.

Як «Ощадбанк» буде сплачувати за ЖКП пільговиків?

Зараз «Ощадбанк» здійснює перерахунок коштів за пріоритетним принципом – спочатку оплата проводиться за тепло, газ, електроенергію тощо.

Якщо сума призначеної пільги достатня для оплати 100% суми за спожиті послуги, то банк здійснює сплату всіх послуг. Залишок коштів пільги буде перераховано на наступний місць.

Якщо суми пільги недостатньо для оплати повної суми за спожиті послуги, то сплачено буде лише за ті послуги, на які вистачить коштів. А інформацію про послуги, за які потрібно доплатити, та їхню суму «Ощадбанк» надсилатиме пільговикам за допомогою СМС.

Ця інформація також буде відображатися в особистому кабінеті клієнта «Ощадбанку».

Чи можна залишити видані кошти собі або витратити на інші цілі?

Якщо пільговик отримує виплату пільг у готівковій формі, він може залишити зекономлену готівку собі.

Якщо у безготівковій – всі зекономлені кошти пільговик може отримати лише після завершення опалювального періоду (орієнтовно з червня). Якщо особа має рахунок в «Ощадбанку», то ці кошти автоматично будуть зараховані на нього, якщо ні – пільговик може його відкрити з червня по грудень поточного року і на нього будуть зараховані ці гроші.

Як отримувати кошти пільговикам, котрі не мають відкритого рахунку в «Ощадбанку»?

Орган соціального захисту самостійно надає всю інформацію про пільговиків до «Ощадбанку», який автоматично створює обліковий запис одержувача пільг, куди нараховуються кошти, та інформує пільговика шляхом надсилання СМС-повідомлень.

Чи можна обрати інший банк для отримання пільг?

Так, можна, але тільки у разі готівкової форми виплат. Міністерство соціальної політики працює з 38 уповноваженими банками. Для отримання готівкової форми виплати пільговик може обрати будь-який із них. Доставку коштів готівкою також можна замовити в «Укрпошті».

Безготівкову форму виплат можна отримувати поки що тільки в «Ощадбанку».

Переваги і недоліки нової системи виплат пільг на ЖКП

Впровадження нового механізму виплати пільг на оплату житлово-комунальних послуг має забезпечити максимальну зручність для громадян і водночас створити необхідні умови для розвитку прозорого та конкурентного ринку надання житлово-комунальних послуг.

Правила надання житлових субсидій не змінюються, змінюється тільки форма. Розмір пільги залишається залежним лише від двох факторів – суми за комуналку в платіжках та сукупних доходів сім’ї.

Монетизація субсидій на ЖКП відбудеться незалежно від того, чи є у квартирі або будинку лічильник на опалення чи його немає.

Проте, не варто забувати, що сума оплати за опалення визначає перш за все не ціна гігакалорії, а обсяг спожитої енергії, який вимірює лічильник (індивідуальний чи загальний).

Чому було вирішено запровадити безготівкову форму монетизації субсидій? На це питання відповідь проста: майже половина домогосподарств в Україні отримують субсидії на оплату комуналки, на забезпечення який у бюджеті на 2019 рік було закладено 55 мільярдів гривень і близько 50 мільярдів на наступний рік.

Експерти вважають, що якщо в один момент всі пільговики отримають субсидії у формі готівки, є ризик виникнення гіперінфляції, а також катастрофічного збільшення несплати та заборгованості з оплати ЖКП, адже, скоріше за всього, ці кошти потраплять на споживчий ринок.

Тому допомога надходитиме на персональний обліковий запис одержувача субсидії в «Ощадбанку», а все, що залишиться після оплати комунальних послуг протягом року, за результатами опалювального сезону найбільш заощадливі українці зможуть отримати з банку готівкою.

Однак, є і деякі проблеми із функціонуванням нового механізму. У Мінсоцполітики попередили, що окремі громадяни, яким призначено субсидію, можуть не отримати виплату за жовтень 2019 року. Це пояснюють тим, що відповідно до нових правил, платіжки будуть містити повну суму до оплати за комунальні послуги. Тож, через неточності в даних може статися збій автоматичного нарахування пільги.

У разі виникнення такої ситуації, у міністерстві рекомендують звертатися до органу соціального захисту населення за місцем проживання для уточнення інформації. Сума пільги за жовтень у такому випадку буде донарахована в наступному місяці.