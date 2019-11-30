Вчені виявили «бактеріальну нерівність» між багатими і бідними



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Багаті люди автоматично отримують доступ до «кращої мікрофлори», народжуючись у забезпечених сім'ях - науковці

На мікрофлору організму людини впливає і раціон, і обстановка в оселі і на робочому місці, і доступ до якісного медичного обслуговування, - дослідження

Біологи з американського Університету штату Мен помітили «бактеріальну нерівність» забезпечених і малозабезпечених верств населення, пише PLOS Biology.

У дослідженні зазначається, що належність до різних соціальних груп впливає на стан мікрофлори в організмі людини.

Так, великий вплив на кількість бактерій має спосіб життя людини. Сюди включається і раціон, і обстановка в оселі і на робочому місці, і доступ до якісного медичного обслуговування тощо. Мало того, новонародженому мікрофлора передається від матері, так вона стає в якійсь мірі «успадкованою».

У дослідженні говориться, що багаті люди автоматично отримують доступ до «кращої мікрофлори», народжуючись у забезпечених сім'ях.

Розрив існує і в подальшому: несвоєчасне і погане надання медпослуг, погана і одноманітна їжа у бідних верств населення ведуть до формування та підтримання нездорової мікрофлори протягом усього життя.

Нагадаємо, що вчені знайшли простий спосіб підвищити самооцінку.

Також повідомлялося, що психологи пояснили любов жінок до відвертого вбрання.