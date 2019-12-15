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    Економіка та фінанси

    Новий очільник Луганщини терміново кличе в область КРУ

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    Сергій Гайдай заявляє, що на Луганщині безробіття нема - Новий очільник Луганщини терміново кличе в область КРУ
    Сергій Гайдай заявляє, що на Луганщині безробіття нема

    «Рівень відкатів в області 30-40%», - Гайдай

    Новий голова Луганської обласної державної адміністрації Сергій Гайдай запевняє, що хоча область і дуже депресивна, проте є куди рости. Таку думку посадовець висловив в інтерв’ю «Главкому».

    За словами Гайдая, Луганщина навіть у період економічного розвитку у 2006 і 2007 роках фінансувалася за залишковим принципом. «З іншого боку, я коли прийшов, то побачив, що рівень відкатів тут 30-40%», - стверджує керівник ОДА.

    Зокрема, посадовець згадав ситуацію, що відбулася в Лисичанську. «80 тис. населення залишилось без води (у середині жовтня 2019 року у Лисичанську оголосили навіть надзвичайну ситуацію – «Главком»). У той час обласна адміністрація запланувала будувати за 50 млн грн парк. Ну, вибачте, який парк? Зараз буду просити, писати листа прем'єрміністру, щоб він надіслав перевірку КРУ за 2018-2019 роки. В Луганській області скільки грошей пішло «на ліво», що просто жах», - обурюється голова облдержадміністрації.

    Попри все, в області безробіття немає, запевняє Гайдай, люди працюють на шахтах. «Те, що вони отримують зарплату з затримками, - це проблема, яку потрібно вирішувати», - говорить керівник області.

    Що ж до виплат, які деякі жителі Станиці Луганської отримують і на підконтрольній Україні території, і в окупантів, то Гайдай вважає, що «як не крути, а наші пенсіонери мають отримувати пенсії від України». «А все інше нехай лишається на совісті окупантів. Це більше моральне питання», - сказав голова ОДА.

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