Чиновники пояснили, навіщо підвищують пенсійний вік для жінок



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У 2021 році пенсійний вік у жінок буде 60 років, як у чоловіків

В Україні пенсійний вік для чоловіків становить 60 років, для жінок він підвищується. У Пенсійному фонді запевняють, що хочуть забезпечити гендерну рівність.

Таку заяву в інтерв’ю «Народній правді» зробила заступник голови правління Пенсійного фонду України Ірина Ковпашко.

За її словами, в Україні пішли на впровадження стандартів, що забезпечують гендерну рівність.

«Адже виходячи на пенсію у 55 років, жінки мали менший стаж, що відповідно позначалося на розмірі пенсій. Для жінок пенсійний вік почав змінюватися з 1 жовтня 2011 року, за рік підвищується на півроку. У 2021 році він складе 60 років, як у чоловіків», – пояснила Ірина Ковпашко.

Нагадаємо, пенсії в Україні почнуть нараховувати по-новому.

До перерахунку кілька разів на рік українці вже звикли, але виявляється, що деякі пенсії перераховують щомісяця. У пенсійному фонді розповіли, кого стосується такий перерахунок.

Як повідомлялося, у зв’язку зі зміною прожиткового мінімуму Пенсійний фонд України перерахує пенсії з 1 грудня.