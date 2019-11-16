Новий рекорд: фільм «Джокер» зібрав у світовому прокаті $1 млрд
Актор Хоакін Фенікс у ролі «Джокера»
«Джокер» став першим фільмом з рейтингом R, який досяг таких касових зборів
Касові збори фільму «Джокер» з Хоакіном Феніксом у головній ролі подолали позначку в мільярд доларів.
Про це повідомляє Entertainment Weekly.
Зазначається, що це дозволило картині стати першим фільмом з рейтингом R, який досяг такого результату.
Відмітку в мільярд доларів фільм подолав до п'ятницю ввечері, 16 листопада. Таким чином йому знадобилося більше місяця з моменту релізу, щоб досягти цього показника.
У домашньому прокаті «Джокер» зібрав трохи більше 320 мільйонів доларів, решта припадає на світовий ринок.
До слова, букмекери вважають актора Хоакіна Фенікса, відомого за головною роллю у фільмі «Джокер», головним претендентом на премію «Оскар»-2020.