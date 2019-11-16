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    Економіка та фінанси

    Новий рекорд: фільм «Джокер» зібрав у світовому прокаті $1 млрд

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    Актор Хоакін Фенікс у ролі &laquo;Джокера&raquo; - Новий рекорд: фільм «Джокер» зібрав у світовому прокаті $1 млрд
    Актор Хоакін Фенікс у ролі «Джокера»

    «Джокер» став першим фільмом з рейтингом R, який досяг таких касових зборів

    Касові збори фільму «Джокер» з Хоакіном Феніксом у головній ролі подолали позначку в мільярд доларів.

    Про це повідомляє Entertainment Weekly.

    Зазначається, що це дозволило картині стати першим фільмом з рейтингом R, який досяг такого результату.

    Відмітку в мільярд доларів фільм подолав до п'ятницю ввечері, 16 листопада. Таким чином йому знадобилося більше місяця з моменту релізу, щоб досягти цього показника.

    У домашньому прокаті «Джокер» зібрав трохи більше 320 мільйонів доларів, решта припадає на світовий ринок.

    До слова, букмекери вважають актора Хоакіна Фенікса, відомого за головною роллю у фільмі «Джокер», головним претендентом на премію «Оскар»-2020.

    кіно гроші культура рекорд фільм
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