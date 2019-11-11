В Україні знімають фільм про столітню історію українського флоту



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Робота над фільмом «Український флот. Столітня традиція» триватиме півтора роки

Творці фільму про флот презентували тизер

Розпочалася робота над повнометражним документальним фільмом «Український флот. Столітня традиція». Фільм розповідає історію від заснування та становлення українського флоту в часи Визвольних Змагань 1917-1921рр., відновлення ВМС України, “холодної війни” з Чорноморським флотом Радянського Союзу 1992-1996рр. до анексії Криму та модернізації і реформування Військово-Морських Сил України у новій реальності гібридної війни. Про це розповіли продюсер фільму Сергій Малярчук та оператор Павло Липа під час презентації тизеру кінострічки в пресцентрі «Главком».

Ідея виникнення великого фільму про столітню традицію українського флоту виникла ще за часів, коли творча група працювали над попередньою документальною роботою «Крим, як це було» у 2015 році. «Сьогоднішній наш документальний проєкт не стільки про кораблі, скільки про людей, про наших моряків. І цей фільм дуже на часі», - розповідає Малярчук.

«Наші моряки люблять повторювати, що наша країна – морська держава. Але, як мені здається, це не очевидно для більшості населення. Наше завдання розказати про те, що флот є, він існував і до кримських подій, він має уже свої сформовані за роки незалежності традиції і вони мають власну історію, про яку мало розповідають. На мій погляд, цю історію потрібно досліджувати документально поки є ще свідки того, що, наприклад, відбувалося в 1992-1993 роках. А відбувалося все практично так само, як і в 2014 році», - каже Липа.

Фільм розповідає історію від заснування та становлення українського флоту в часи Визвольних Змагань 1917-1921рр., відновлення ВМС України, холодної війни з Чорноморським флотом Радянського Союзу 1992-1996рр. до анексії Криму та модернізації і реформування Військово-Морських Сил України у новій реальності гібридної війни.

Тизер фільму «Український флот. Столітня традиція»

«У фільмі ми починаємо наше документальне дослідження з 1917 року, коли підняли перші сигнали у Севастополі на кораблях. Там були підняти не тільки українські прапори, а й були підняті сигнали «Хай живе вільна Україна!». І зробили це всі кораблі Чорноморського флоту. У 1918 році в УНР був свій власний флот. Працюючи над фільмом, я бачу як історія повторюється і через сто років», - каже Липа.

Продюсер фільму стверджує, що відзнятий тизер уже викликав реакцію неприйняття Росією, бо в розумінні північного сусіда в Україні не може бути власного флоту і тим більше його історії.

«Катерина ІІ переписувала історію що стосувалася Запорізької Січі, їхньої військово-морської справи і формування української державності. Це все переписувалося, дезавуальовувалося і замовчувалося. І сьогодні, коли ці факти розкриваються, то вони є дуже і дуже незручними для нашого північного сусіда. Вони категорично не хочуть сприймати, що є якийсь взагалі український флот і тим більше його історія!», - продовжує Малярчук.

Робота над фільмом триватиме півтора роки.

Переглянути фільм «Крим, як це було» можна тут.