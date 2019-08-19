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    Букмекери назвали фаворита на «Оскар»

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    <span>Головний претендент - актор Хоакін Фенікс</span> - Букмекери назвали фаворита на «Оскар»
    Головний претендент - актор Хоакін Фенікс

    Хоакін Фенікс зіграв у фільмі-кінокоміксі Джокер головну роль

    Букмекери назвали головних претендентів на премію «Оскар»-2020. Основним фаворитом є актор Хоакін Фенікс, відомий за головною роллю у фільмі «Джокер» Тодда Філліпса. Про це пише NME.

    Фільм найближчим часом дебютує на Венеціанському кінофестивалі, який стартує наприкінці цього місяця. Це буде один з тих рідкісних випадків, коли картина, знята за коміксами, буде представлена в рамках заходу.

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    Серед інших претендентів на перемогу - Том Хенкс (за роль «Прекрасний день по сусідству»), Терон Еджертон за роль у «Рокетмені», а також Антоніо Бандерас за роботу в «Болі та славі».

    Як відомо, на «Оскар» від України претендує лише один фільм. 

    Повнометражна стрічка «Додому» (Evge/Homeward) українського режисера Нарімана Алієва – це фільм про кримського татарина, син якого був убитий під час війни на Донбасі. Прем’єра фільму відбулася 22 травня на 72-му Каннському міжнародному кінофестивалі, де вона взяла участь в конкурсній програмі «Особливий погляд».

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