Букмекери назвали фаворита на «Оскар»



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Головний претендент - актор Хоакін Фенікс

Хоакін Фенікс зіграв у фільмі-кінокоміксі Джокер головну роль

Букмекери назвали головних претендентів на премію «Оскар»-2020. Основним фаворитом є актор Хоакін Фенікс, відомий за головною роллю у фільмі «Джокер» Тодда Філліпса. Про це пише NME.

Фільм найближчим часом дебютує на Венеціанському кінофестивалі, який стартує наприкінці цього місяця. Це буде один з тих рідкісних випадків, коли картина, знята за коміксами, буде представлена в рамках заходу.

Серед інших претендентів на перемогу - Том Хенкс (за роль «Прекрасний день по сусідству»), Терон Еджертон за роль у «Рокетмені», а також Антоніо Бандерас за роботу в «Болі та славі».

Як відомо, на «Оскар» від України претендує лише один фільм.

Повнометражна стрічка «Додому» (Evge/Homeward) українського режисера Нарімана Алієва – це фільм про кримського татарина, син якого був убитий під час війни на Донбасі. Прем’єра фільму відбулася 22 травня на 72-му Каннському міжнародному кінофестивалі, де вона взяла участь в конкурсній програмі «Особливий погляд».