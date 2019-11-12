Український блокбастер «Захар Беркут» за місяць зібрав понад 34 мільйони
«Захар Беркут» стартував у прокаті 10 жовтня
Фільм «Захар Беркут» протягом місяця подивилися в Україні 425 965 глядачів, бокс-офіс становить 34 171 610 грн.
Про це повідомляється на сторінці фільму у Facebook.
«Понад 425 тисяч глядачів та понад 34 мільйони гривень! Стільки історичний екшен «Захар Беркут» зібрав за місяць прокату!» - написала команда фільму.
Нагадаємо, «Захар Беркут» вийшов у прокат 10 жовтня 2019 року.
Режисери фільму - Ахтем Сеітаблаєв, Джон Вінн. Автори сценарію - Ярослав Войцешек, Річард Ронат.
Зйомки фільму проходили влітку минулого року неподалік Синевирської Поляни на Закарпатті та під Києвом, де були побудовані головні декорації. У роботі над фільмом взяла участь велика міжнародна акторська команда з України, США, Казахстану, Великобританії та Монголії.
У головних ролях: Алекс МакНіколл (Максим Беркут), Роберт Патрік (Захар Беркут), Томмі Фленаган (Тугар Вовк), Поппі Дрейтон (Мирослава), Цегмід Церенболд (Бурунда), Андрій Ісаєнко (Петро), Олег Волощенко (Гард), Єржан Нуримбет (Мерке), Аліна Коваленко (Росана), Рокі Майерс (Іван Беркут), Віктор Жданов (Хорун), Олівер Тревена (Богун), Марина Кошкіна (Устя), Аян Отепберген (Нергуй), Елісон Дуді (Рада Беркут), Дуалет Абдігапаров (Кунг), Станіслав Лозовський (Сокіл), Олег Стефан (Левко).
Проєкт стрічки «Захар Беркут» став одним з переможців дев’ятого конкурсного відбору Держкіно та отримав державну фінансову підтримку розміром близько 30 млн грн.