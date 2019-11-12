Український блокбастер «Захар Беркут» за місяць зібрав понад 34 мільйони



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«Захар Беркут» стартував у прокаті 10 жовтня

Фільм «Захар Беркут» протягом місяця подивилися в Україні 425 965 глядачів, бокс-офіс становить 34 171 610 грн.

Про це повідомляється на сторінці фільму у Facebook.

«Понад 425 тисяч глядачів та понад 34 мільйони гривень! Стільки історичний екшен «Захар Беркут» зібрав за місяць прокату!» - написала команда фільму.

Нагадаємо, «Захар Беркут» вийшов у прокат 10 жовтня 2019 року.

Режисери фільму - Ахтем Сеітаблаєв, Джон Вінн. Автори сценарію - Ярослав Войцешек, Річард Ронат.