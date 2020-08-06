Новий заступник Єрмака Татаров задекларував понад 4 млн грн доходу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

За договором про участь у Фонді фінансування будівництва Татаров володіє чотирма недобудованими квартирами в Києві

У декларації Татарова за 2019 рік вказано дві земельні ділянки в Київській області і квартиру в Києві площею 128 м.кв,

Новий заступник голови Офісу президента Олег Татаров задекларував понад 4 млн грн доходів за минулий рік. Про це повідомляється на сайті НАПК.

Зазначається, що у декларації Татарова за 2019 рік вказано дві земельні ділянки в Київській області і квартиру в Києві площею 128 м.кв, ще однією квартирою володіють син і дочка Татарова.

«Новий заступник Андрія Єрмака з дружиною мають по два машиномісця, але автомобіль задекларований один - Mercedes-Benz GLS 350 2017 року. За договором про участь у Фонді фінансування будівництва Татаров володіє чотирма недобудованими квартирами в Києві», - йдеться у повідомленні.

Згідно з декларацією, минулого року він заробив 4,4 млн грн від заняття підприємництвом, ще 100 тисяч грн заробив, викладаючи в Національній академії внутрішніх справ, 62 тис. грн заробив в «Укрбуд», 126 тис. грн - в адвокатському об'єднанні Креденс. Татаров володіє третиною капіталу об'єднання.

Його дружина Тетяна, в свою чергу, заробила 100 тисяч грн в Національній академії внутрішніх справ, 102 тисячі - в Креденсі, 4,9 млн грн - від заняття підприємництвом.

Торік подружжя Татарових отримало понад 3 млн грн за розірвання договору про участь у Фонді фінансування будівництва від компанії Житло-Капітал. У декларації зазначено, що на відпочинок в минулому році вони витратили 350 тис. грн і 600 тис. грн - на придбання нерухомості.

В ОТП банку Татаров зберігає 250 тис. євро, готівкою - $400 тис і 950 тис. грн.

Як повідомлялося, 5 серпня президент Володимир Зеленський призначив новим заступником голови Офісу президента ексчиновника МВС часів Януковича.

Олег Татаров — колишній заступник начальника Головного слідчого управління МВС України часів президентства Віктора Януковича. За інформацією ЗМІ, під час Євромайдану він особисто переконував медіа і закордонних послів, що протестувальники стріляють самі в себе.

У квітні цього року Олега Татарова намагались призначити заступником директора ДБР.

Ініціативна група постраждалих на Майдані на початку квітня цього року оприлюднили заяву, де йдеться про те, що Татаров - людина часів януковича-захарченка. «Він був заступником начальника головного слідчого управління МВС - це людина, яка була безпосередньо причетна до переслідувань майданівців», - йдеться у заяві.