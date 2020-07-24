Суд закрив справу проти Зеленського щодо його декларації



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Провадження щодо Володимира Зеленського стосувалося несвоєчасного повідомлення про зміни в майновому стані

У президента імунітет

Печерський районний суд Києва ухвалив рішення про закриття провадження проти президента Володимира Зеленського. Провадження стосувалося несвоєчасного повідомлення про зміни в майновому стані.

Про це йдеться в постанові суду.

Як пояснили в суді, попри те, що президент є суб`єктом, на якого поширюється дія закону про запобігання корупції, він може скористатися статтею 105 Конституції право президента на недоторканність на час виконання повноважень.

Також суд посилається на практику Європейського суду з прав людини, відповідно до якої особі, яку притягають до адміністративної відповідальності, висувається «кримінальне звинувачення», яке повинно тлумачитися у світлі трьох критеріїв: з урахуванням кваліфікації розгляду з точки зору внутрішньодержавного законодавства, його сутності та характеру, суворості потенційного покарання.

«Тому, з огляду на положення ст. 105 Конституції України ... зазначеної вище прецедентної практики ЄСПЛ, суд приходить до висновку, що відносно президента України на час виконання ним повноважень не може бути складений протокол про адміністративне правопорушення ... та він не може бути притягнутий до адміністративної відповідальності», - йдеться в тексті постанови.

Нагадаємо, на початку липня Національне агентство з питань запобігання корупції виписало президенту Володимиру Зеленському два адміністративних протоколи за несвоєчасну подачу повідомлення про суттєві зміни в майновому стані.

Раніше Зеленський проінформував Національне агентство з питань запобігання корупції про порушення ним законодавства у зв’язку з неподанням повідомлень про суттєві зміни в майновому стані.