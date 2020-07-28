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    Нардеп Кива заробив більше мільйона на порослій бур’яном ямі під Полтавою

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    Кива прокоментувати журналістам інформацію про диво-яму не зміг - Нардеп Кива заробив більше мільйона на порослій бур’яном ямі під Полтавою
    Кива прокоментувати журналістам інформацію про диво-яму не зміг

    Кива задекларував жомову яму, що приносить йому 1.2 млн грн прибутку щороку, проте не хоче декларувати 100 метрову квартиру в центрі Києва

    Народний депутат Ілля Кива у 2019 році отримав 1.2 мільйони гривень доходу від здачі в оренду жомової ями в Полтавській області, яка в дійсності виявилася порослою бур’янами ділянкою без жодних ознак якоїсь діяльності навколо.

    Сам Ілля Кива в коментарі журналістам сказав, що здачею ями в оренду займаються його юристи, тому надати коментарі по суті угоди він не може.

    Джерело: Bihus.info

    Полтава депутат декларація Полтавщина Ілля Кива
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