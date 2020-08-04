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    НАЗК направило до суду адмінпротокол щодо нардепа від «Слуги народу»

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    <p>Суд розгляне протокол щодо депутата Микити Потураєва</p> - НАЗК направило до суду адмінпротокол щодо нардепа від «Слуги народу»

    Суд розгляне протокол щодо депутата Микити Потураєва

    Протокол складено за несвоєчасне повідомлення про суттєві зміни в майновому стані депутата

    Національне агентство запобігання корупції (НАЗК) склало адміністративний протокол про корупційне порушення відносно депутата Верховної Ради від правлячої партії «Слуга народу» Микити Потураєва.

    Про це в понеділок, 3 серпня, повідомила пресслужба НАЗК.

    Протокол складено за несвоєчасне повідомлення про суттєві зміни в майновому стані депутата і направлено для розгляду до суду.

    Також НАЗК склало адмінпротокол стосовно мера Ужгорода Богдана Андрєєва за порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.

    Загалом За минулий тиждень НАЗК склало та направило до суду 13 адміністративних протоколів.

    Як повідомлялося раніше, за січень-червень НАЗК внесло до реєстру корупціонерів 2018 осіб. Із них 429 скоїли кримінальні злочини, 1532 - адміністративні правопорушення та ще 57 - дисциплінарні проступки.

    Нагадаємо, нардеп з Донбасу купив люксовий джип за понад 3 млн грн.

    Як раніше повідомляв «Главком», народний депутат від ВО «Батьківщина» Сергій Власенко придбав автомобіль Audi А8, 2020 року випуску вартістю 4,3 млн грн.

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