«Роттердам+» забезпечує найнижчу ціну вугілля. Журналіст оприлюднив матеріали з Офісу президента



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Для порівняння, ціна українських державних шахт становить 2500 грн за тонну вугілля при собівартості 3966 грн/ тонна

«Роттердам +» забезпечує найменшу закупівельну ціну вугілля для української енергосистеми - 1741 грн за тонну

В Офісі президента на нараді з питань енергетики, що пройшла у понеділок, 19 серпня, оприлюднили інформацію, що формула «Роттердам +» забезпечує найменшу закупівельну ціну вугілля для української енергосистеми - 1741 грн за тонну.

Відповідний слайд виклав на своїй сторінці в Facebook головний редактор видання «Цензор» Юрій Бутусов.

Для порівняння, ціна українських державних шахт становить 2500 грн за тонну при собівартості 3966 грн / тонна.

Імпорт енергетичного вугілля з ПАР обійдеться в 1811 грн / тонна, з США і Колумбії ще дорожче - 1913 грн / тонна.

Бутусов написав, що Україна завантажує на склади понад 49 тисяч тонн вугілля в день, а фактичні витрати - 73 тисячі тонн за день.

«Витрата не перекриваються. Якщо запаси не поповнювати, то їх вистачить лише до середини жовтня. Ситуація критична і вимагає швидких рішень», - підкреслює журналіст.

Як повідомлялося, вчора 19 серпня відбулося нарада за участю президента Володимира Зеленського на тему функціонування нової моделі ринку електроенергії та підготовки до осінньо-зимового періоду. У нараді також взяли участь представники правоохоронних органів - Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.